Locomotora dejó en claro su apoyo a Bullrich

Oliveras visitó Catriel para dar una charla motivacional ante una gran concurrencia, sobre todo familias. Estuvo acompañada por el legislador provincial Juan Martín (Juntos por el Cambio) y dejó en claro que participa del espacio que encabeza la hoy candidata a presidente patricia Bullrich.

La seis veces campeona del mundo dijo que confía en la referente de Juntos por el Cambio porque es una mujer “que va para adelante” y que decidió sumarse a ese espacio político para colaborar y porque “un pueblo con planes no es un pueblo digno”.

En su visita a radio “Alas”, valoró a Patricia Bullrich, y aseguró que acompañará si llega a la presidencia desde el deporte porque es disciplina, educación y aleja a la juventud de las adicciones y la depresión.

“Me meto en política porque un pueblo con planes sociales no es un pueblo digno; porque hay mucha delincuencia, a mi hijo le robaron dos veces en una semana con un arma para sacarle el celular; y porque recorro mi país hace siete años con charlas motivacionales y hay mucho dolor, pobreza y angustia; estamos mal y alguien tiene que cambiar esto”.

“Patricia es una mujer que tira para adelante; lo que dice, lo dice convencida. Cuando fue ministra de Seguridad hizo justicia y enfrentó a los narcos. Hay que involucrarse, no hay que quejarse. La gente de la clase media tiene que tener dos o tres laburos para vivir, por eso me involucro en la política. Yo ya no peleó más, así que quiero ayudar a la Argentina desde otro lado”

“Yo vengo de la pobreza y el deporte transformó mi vida porque el deporte es disciplina, es educación, es esfuerzo, es trabajo. El deporte te saca de la dejadez; te saca de la depresión, hay mucha gente con depresión; te libera; te saca la mierda que tenés, no solo en los intestinos, de la cabeza. Por eso es maravilloso y es una herramienta social”.

Además, destacó: “El deporte está en todas. Una mujer que se entrena, se cuida, no fuma, no chupa, no se droga, se quiere. Y al quererse tiene la autoestima alta, por eso no va a dejar que nadie la maltrate”, explicó la ex boxeadora, quien antes de destacarse en esa disciplina sufrió violencia de género y sufrió mucho la pobreza desde niña..