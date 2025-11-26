Manu Pereyra e Ignacio Serra brillaron en el Abierto Argentino de Tenis de Mesa en el CeNARD » Catriel25Noticias.com

La Escuela Municipal de Tenis de Mesa de Catriel volvió a destacarse en la escena nacional tras una sobresaliente actuación en el Abierto de la República 2025, desarrollado en las instalaciones del CeNARD y considerado uno de los certámenes más exigentes y competitivos del calendario argentino. El torneo, además, fue el último de carácter puntuable rumbo al ranking nacional, lo que elevó aún más el nivel deportivo.

Pereyra, subcampeón nacional en Sub 23

Manu Pereyra sostuvo un rendimiento de altísimo nivel y se consagró subcampeón argentino al quedarse con la Medalla de Plata en la categoría Sub 23. Su actuación incluyó partidos de gran intensidad, mostrando solidez táctica y firmeza en los momentos decisivos.

Además, compitió en la categoría Todo Competidor, donde superó la fase de grupos con autoridad y avanzó hasta los octavos de final, ubicándose entre los mejores del país.

Ignacio Serra, tercero en Sub 15 y protagonista en Sub 19

Otro de los grandes rendimientos llegó de la mano de Ignacio “Nacho” Serra, quien se quedó con la Medalla de Bronce en Sub 15, alcanzando las semifinales tras una destacada seguidilla de triunfos. Su crecimiento deportivo volvió a quedar en evidencia, especialmente por su madurez competitiva frente a jugadores de gran recorrido.

En Sub 19, Serra volvió a mostrar su potencial: superó la fase inicial y llegó hasta octavos de final, demostrando que su proyección continúa en ascenso.

Santiago Serra y Tobías Pereyra completaron el equipo con buenas actuaciones

En la categoría U19, Santiago Serra avanzó hasta 16avos de final, cumpliendo una sólida labor en una de las divisiones más numerosas y exigentes del torneo.

Por su parte, Tobías Pereyra marcó su regreso a las competencias nacionales tras cinco años. Su vuelta dejó muy buenas sensaciones: tuvo un rendimiento competitivo tanto en Sub 23 como en Todo Competidor, mostrando carácter, nivel técnico y una rápida readaptación.

El reconocimiento del cuerpo técnico

El entrenador Cristian Pereyra celebró el desempeño del equipo y subrayó el trabajo realizado durante toda la temporada:

“Los chicos demostraron compromiso, disciplina y un nivel que nos permite seguir creciendo. Se midieron con los mejores del país y dejaron a Catriel muy bien representada”.

La delegación cerró su participación con una cosecha histórica y la confirmación de que Catriel continúa siendo un referente regional en el desarrollo del tenis de mesa formativo y competitivo.