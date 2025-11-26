habrá una marcha por justicia » Catriel25Noticias.com

Justo Pastor Gutiérrez pidió hoy a quién o quiénes hayan levantado una computadora que pudo haber volado al momento del siniestro ocurrido el pasado viernes en la ruta 22, que por favor la devuelvan. El trágico hecho terminó con la vida de su esposa, hija y dos nietos. “En esa computadora tenía muchas fotos de mi amada familia. Es lo único que me quedó de ellos. Este tipo que nos chocó me los arrebató”, dijo a Canal 10.
Gutiérrez, visiblemente consternado, hizo un público pedido a todo aquel que haya visto el accidente que por favor declare. Ese tipo (Araneda), nos abandonó, nunca ayudó a nada. Miente cuando dice que ayudó luego del choque a mi familia”.
En diálogo con (C25N), confirmó: “Estamos organizando junto al Municipio una marcha para pedir justicia (podría ser este viernes). Vamos a convocar a todos los medios locales y nacionales. Esto no puede quedar impune. Estos tipos entran y salen de la cárcel y vuelven a hacer macanas”, expresó
El hecho ocurrió el pasado viernes alas 07:00 hs entre Fdez Oro y Allen cuando Pastor Gutiérrez y su familia viajaban a Las Grutas a pasar el fin de semana largo. En determinado momento, Pastor se detiene sobre la ruta a recoger un elemento que se había caído de su vehículo (Ecosport). Es en ese instante que es chocado de atrán por una Amarok conducida por Axel Araneda. En la formulación de cargos se expuso que Araneda circulaba a 170 km por hora (exceso de velocidad), borracho y manipulando su celular.