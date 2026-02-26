Más de 200 palistas participaron de la 4ª Bajada Rosa “Rememos por la Vida”-Catriel presente » Catriel25Noticias.com

0
28


La región del Alto Valle vivió una jornada deportiva y solidaria con la realización de la 4ª Regata denominada Bajada Rosa “Rememos por la Vida”, que unió las ciudades de Ingeniero Huergo y Villa Regina el domingo 22 de febrero de 2026.

Deportistas de la Asociación Amateur de Deportes Náuticos de Catriel (Río Negro) y 25 de Mayo (La Pampa), junto a la Escuela de Kayak “Aguas Coloradas”, dijeron presente en este ya tradicional encuentro que combina actividad física, naturaleza y concientización social.

WhatsApp Image 2026 02 23 at 09.09.29

El evento, organizado por la agrupación Valkirias Rosas, se desarrolló bajo el lema “Rememos por la Vida”, con el objetivo de visibilizar, acompañar y generar conciencia en torno a la lucha contra el cáncer, en una propuesta que año a año suma mayor participación y compromiso comunitario.

  • mash 944x1024 1

Una marea rosa en el río

La bajada reunió más de 140 embarcaciones —entre canoas, kayaks, piraguas, tablas y semirrígidos— y convocó a más de 200 participantes, en su amplia mayoría mujeres, protagonistas centrales de una jornada cargada de emoción y camaradería.

La actividad comenzó alrededor de las 10:00 con la bendición del párroco de Ingeniero Huergo, dando paso luego a la largada oficial.
Los palistas recorrieron aproximadamente 16 kilómetros por el río Negro, acompañados por embarcaciones de apoyo de la Prefectura Naval Argentina, medios regionales y avionetas del Aeroclub de Villa Regina que siguieron el desarrollo desde el aire.

Llegada y reconocimiento en Villa Regina

El arribo se produjo cerca de las 13:00 en el predio del Club Náutico de Villa Regina, donde los participantes fueron recibidos por el intendente local, Luis Horacio Albrieu, junto a autoridades de la organización.

Tras la travesía, los deportistas compartieron un agasajo con alimentos y bebidas regionales, además de la tradicional torta conmemorativa de esta cuarta edición. Durante el almuerzo también se realizaron sorteos de artículos donados por instituciones, asociaciones y comercios reginenses, fortaleciendo el espíritu solidario del encuentro.

Presencia de la comarca Catriel–25 de Mayo

El referente de la Escuela de Kayak y de la Asociación Amateur de Deportes Náuticos de Catriel y 25 de Mayo, profesor Cristian Pereyra, destacó el nivel organizativo del evento y el compromiso de los participantes:

“Se vio un gran profesionalismo en la organización y una enorme predisposición de los deportistas para acompañar esta causa tan significativa. Remar por la vida nos une como comunidad”.

La participación de los palistas de la comarca volvió a decir presente en una cita que trasciende lo deportivo, consolidándose como un espacio de encuentro, solidaridad y promoción del deporte náutico en la región.



Source link

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí