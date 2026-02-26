Más de 200 palistas participaron de la 4ª Bajada Rosa “Rememos por la Vida”-Catriel presente » Catriel25Noticias.com

La región del Alto Valle vivió una jornada deportiva y solidaria con la realización de la 4ª Regata denominada Bajada Rosa “Rememos por la Vida”, que unió las ciudades de Ingeniero Huergo y Villa Regina el domingo 22 de febrero de 2026.

Deportistas de la Asociación Amateur de Deportes Náuticos de Catriel (Río Negro) y 25 de Mayo (La Pampa), junto a la Escuela de Kayak “Aguas Coloradas”, dijeron presente en este ya tradicional encuentro que combina actividad física, naturaleza y concientización social.

El evento, organizado por la agrupación Valkirias Rosas, se desarrolló bajo el lema “Rememos por la Vida”, con el objetivo de visibilizar, acompañar y generar conciencia en torno a la lucha contra el cáncer, en una propuesta que año a año suma mayor participación y compromiso comunitario.

Una marea rosa en el río

La bajada reunió más de 140 embarcaciones —entre canoas, kayaks, piraguas, tablas y semirrígidos— y convocó a más de 200 participantes, en su amplia mayoría mujeres, protagonistas centrales de una jornada cargada de emoción y camaradería.

La actividad comenzó alrededor de las 10:00 con la bendición del párroco de Ingeniero Huergo, dando paso luego a la largada oficial.

Los palistas recorrieron aproximadamente 16 kilómetros por el río Negro, acompañados por embarcaciones de apoyo de la Prefectura Naval Argentina, medios regionales y avionetas del Aeroclub de Villa Regina que siguieron el desarrollo desde el aire.

Llegada y reconocimiento en Villa Regina

El arribo se produjo cerca de las 13:00 en el predio del Club Náutico de Villa Regina, donde los participantes fueron recibidos por el intendente local, Luis Horacio Albrieu, junto a autoridades de la organización.

Tras la travesía, los deportistas compartieron un agasajo con alimentos y bebidas regionales, además de la tradicional torta conmemorativa de esta cuarta edición. Durante el almuerzo también se realizaron sorteos de artículos donados por instituciones, asociaciones y comercios reginenses, fortaleciendo el espíritu solidario del encuentro.

Presencia de la comarca Catriel–25 de Mayo

El referente de la Escuela de Kayak y de la Asociación Amateur de Deportes Náuticos de Catriel y 25 de Mayo, profesor Cristian Pereyra, destacó el nivel organizativo del evento y el compromiso de los participantes:

“Se vio un gran profesionalismo en la organización y una enorme predisposición de los deportistas para acompañar esta causa tan significativa. Remar por la vida nos une como comunidad”.

La participación de los palistas de la comarca volvió a decir presente en una cita que trasciende lo deportivo, consolidándose como un espacio de encuentro, solidaridad y promoción del deporte náutico en la región.