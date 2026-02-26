Masch se subió a lo más alto del podio » Catriel25Noticias.com

La tradición fierrera sigue escribiendo capítulos en la familia Masch. Con una historia ligada al automovilismo regional, Lautaro “Lauty” Masch volvió a demostrar que la pasión por los motores se hereda y se sostiene con resultados en pista.(www.infosports.com.ar)

Su padre, Frank Masch, junto a sus tíos, ha sido protagonista del calendario anual de la categoría 128 en la zona del Valle, consolidando una presencia constante dentro del automovilismo regional. En la temporada 2025, Frank finalizó en el 5° lugar del campeonato anual, reafirmando la vigencia de la familia dentro de la especialidad.

Siguiendo ese camino, Lauty ya había tenido participaciones destacadas en temporadas anteriores dentro del motociclismo regional. Sin embargo, este año decidió dar un nuevo paso deportivo y subirse al karting, incorporándose a la categoría Kayak 150.

El debut no pudo ser mejor. En la competencia disputada en la ciudad de Neuquén, el joven piloto se quedó con la victoria tanto en la serie como en la final, logrando un estreno soñado en la disciplina y dejando en claro que el apellido Masch continúa siendo sinónimo de velocidad y protagonismo.

De esta manera, la nueva generación toma la posta y mantiene viva una historia familiar marcada por el rugir de los motores y el compromiso con el deporte motor regional.