mujeres conducen emprendimiento de transportes » Catriel25Noticias.com

Este jueves por la tarde inauguró «GREYS», un nuevo servicio de taxis en la terminal de ómnibus local. Es un servicio conducido netamente por mujeres.

Este emprendimiento dirigido por Valeria Gutiérrez abre la posibilidad de trabajo para una veintena de mujeres entre conductoras y operadoras de base. Trabajará las 24 horas. Además del servicio de pasajeros, trasladan también mascotas, compras y encomiendas.

La intendenta Daniela Salzotto visitó este espacio, “felicitando una iniciativa que genera empleo genuino y abre nuevos caminos para las mujeres al volante”

Este servicio funciona desde hace más de un año, rompiendo tabúes y fortaleciendo las oportunidades para las mujeres de Catriel. Ahora dispondrán de un espacio más confortable y seguro en la terminal de ómnibus.