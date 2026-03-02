MTB-Gran desempeño regional en el arranque del Campeonato Nacional de XCO » Catriel25Noticias.com

El pasado domingo 22 de febrero se disputó en la ciudad de Piedra del Águila la Primera Fecha del Campeonato Nacional de XCO, correspondiente a la Copa Piedra del Águila 2026, competencia fiscalizada por FACIMO.

La delegación regional tuvo una destacada performance en una jornada de alto nivel competitivo y marcada exigencia técnica en la modalidad Mountain Bike. Maira Inostroza (Catriel) se consagró en el primer puesto de su categoría, demostrando solidez y ritmo en un circuito que no dio margen para errores. Por su parte, Romina López (Catriel) obtuvo el segundo lugar en su divisional, al igual que Facundo Alonso (Catriel), quien también alcanzó el segundo escalón del podio en su categoría.

En tanto, Emilia Lihué, representante de 25 de Mayo, completó una gran labor al finalizar en el tercer puesto de su categoría, sumando un nuevo podio para la región.

El trazado, caracterizado por sectores técnicos, desniveles pronunciados y tramos de alta complejidad, puso a prueba la preparación física y la capacidad estratégica de los competidores.

Con estos resultados, las bikers regionales comenzaron el campeonato con resultados alentadores, ratificando el crecimiento del ciclismo de montaña en la zona y proyectando un año competitivo en el ámbito nacional.



