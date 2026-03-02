El miércoles 4 comienza el pago de sueldos a estatales » Catriel25Noticias.com

El Gobierno de Río Negro depositará los sueldos de los empleados de la administración pública provincial, correspondientes al mes de febrero de 2026, entre el 4 y el 6 de marzo.

El miércoles percibirán sus salarios los trabajadores de la Salud Pública (con guardias y horas extras), y los agentes de la Policía y el Servicio Penitenciario Provincial.

Mientras que el jueves, cobrarán docentes y porteros.

Finalmente, el viernes se le depositará el salario a los empleados de la Ley 1.844, a los trabajadores de Vialidad Rionegrina, y se pagarán las pensiones de Bomberos Voluntarios. También percibirán los haberes en los poderes Legislativo y Judicial, y en los Órganos de Control.