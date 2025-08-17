multitudinario festejo «Día del niño» » Catriel25Noticias.com

En un día apto para las actividades al aire libre, con buen sol y temperatura ideal, la laguna del barrio YPF se convirtió en el epicentro de una jornada inolvidable, donde miles de niños y niñas disfrutaron de juegos, shows, sorpresas y muchos regalos.

El evento contó con inflables, payasos, shows musicales, helados , sorteos de bicicletas y la tradicional chocolatada con facturas que compartieron las familias Catrielenses.

La Intendente Salzotto valoró y agradeció a quienes hicieron posible tan hermosa fiesta.

“Esta es la esencia de este gran evento por el Día de las Infancias, donde niños y niñas, acompañados de sus familias, pueden compartir un día inolvidable”.

“Para que esto sea posible, hubo muchos sectores involucrados. Trabajadores municipales, Secretaría de Desarrollo, Deportes, Cultura, funcionarios, militantes, iglesias, juntas vecinales e instituciones.

Realmente cada uno ha sido parte de este importante evento, y de eso se trata, construir en comunidad”.

“Agradecemos profundamente a todas las personas e instituciones que hicieron posible esto. Equipo de gobierno, Concejales, Juntas Vecinales, instituciones, iglesias, carros gastronómicos, emprendedores y a cada vecino y vecina que colaboró para que esta fiesta sea un éxito.

Porque en Catriel, la infancia siempre es protagonista, y seguimos construyendo una ciudad con justicia social, solidaridad y esperanza para el futuro”

Fotos: (Prensa Municipio)