municipio entregó microcréditos » Catriel25Noticias.com

Con el objetivo de fortalecer el trabajo local y acompañar el crecimiento de nuestra comunidad, llevamos adelante este programa que brinda apoyo financiero para impulsar actividades productivas, mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y consolidar su inserción en la economía formal.

La intendenta Daniela Salzotto, junto al secretario de Planificación y Desarrollo Milton Molina y la secretaria de Finanzas Marisa Pérez, hicieron entrega de los créditos a 12 emprendedores adjudicatarios, que a partir de hoy cuentan con una nueva oportunidad para seguir desarrollando sus proyectos en nuestra ciudad.