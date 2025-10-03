Catriel y 25 de Mayo viven el «Rally Integración» » Catriel25Noticias.com

Con 37 binomios confirmados, se realizó la largada simbólica en pleno centro de Catriel en una noche calurosa y una multitud de público. Fotos: (Víctor Suárez)

Con la presencia de autoridades de ambas localidades y de la organización y fiscalización, a las 20:30 horas la Intendente Daniela Salzotto bajó la bandera Argentina a los autos que participarán de la 6° fecha del Rally Regional. Eran 41 los inscriptos pero a última hora hubo deserciones.

El sábado en horas de la mañana habrá 2 PE en 25 de Mayo y después del raegrupamiento del mediodía, las máquinas recorrerán los caminos de Catriel. PE 3 Km 105 Ruta 151 (Puesto Rodríguez) y finaliza la 1° etapa en la zona del Kartódromo (ver detalle).

La segunda etapa se correrá el domingo desde tempranito se correrán 4 pruebas especiales en territorio Catrielense (detalle).

Entrega de premios en predio Bomberos Voluntarios avda Mosconi.