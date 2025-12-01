Municipio presentó nuevos vehículos » Catriel25Noticias.com

Luego de la promulgación de la Ordenanza N.º 404/25, que autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a celebrar un contrato de leasing con el Banco Patagonia S.A. por un monto de hasta $750.000.000, este lunes, el municipio presentó los nuevos vehículos incorporados a su flota oficial.

La Intendente Salzotto informó que “las nuevas unidades forman parte de un plan de renovación y fortalecimiento del equipamiento municipal, destinado a mejorar los servicios operativos y de asistencia en toda la ciudad”.

“Haremos cursos de cuidado y mantenimiento de las unidades para que tengan mayor durabilidad”, expresó en la presentación frente al edificio municipal.

Vehículos adquiridos

En esta primera entrega se presentó:

* Un minibús Mercedes Benz Sprinter 517 (19+1 asientos), dominio AH545XQ, valuado según factura pro forma en $113.164.591,00.

* Un camión volcador con hidrogrúa Iveco 170E28 MLC, dominio AXT81662, con un valor según factura pro forma en $240.656.000,00.

* Una pick-up Toyota Hilux 4×2 DC, dominio AX508723, valuada en según factura pro forma en $43.100.000,00 destinada a la Secretaria de Medio Ambiente.

Pendientes de entrega:

* Una pick-up con hidroelevadora.

* Un regador con tanque atmosférico.

* Una segunda pick-up doble cabina.

Financiamiento y marco legal

La operación fue garantizada con fondos provenientes de la Coparticipación Provincial, facultándose a la Contaduría General Municipal a realizar las retenciones correspondientes.

El proceso contó con el aval legal requerido y se ajustó plenamente a lo establecido por la Carta Orgánica Municipal.

Sin objeciones jurídicas, la Intendenta Daniela Salzotto dispuso la promulgación de la ordenanza, con el refrendo de las áreas competentes, permitiendo avanzar con la renovación de la flota y dotar a los equipos de trabajo de herramientas más modernas y eficientes.