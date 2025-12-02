Lanzan en Argentina el primer medicamento para combatir la obesidad » Catriel25Noticias.com

Se llama Obetide y fue presentado por el laboratorio Elea. Costará menos de la mitad que Wegovy, la versión de Novo Nordisk indicada para esta patología.

El laboratorio Elea anunció en las últimas horas el lanzamiento de Obetide, la primera semaglutida de producción nacional aprobada para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad en Argentina.

Esta droga, que pertenece a la clase de agonistas del receptor GLP-1, fue uno de los desarrollos farmacológicos más disruptivos de los últimos años.

El nuevo producto llega a un mercado de rápido crecimiento desde la irrupción de fármacos como Ozempic.

Sin embargo, Obetide se diferencia por estar autorizado específicamente para tratar la obesidad y, según la compañía, su versión de dosis más alta será un 67% más económica que Wegovy, la marca de referencia indicada para esta patología.

Este lanzamiento es crucial en Argentina, donde más del 61% de los adultos vive con exceso de peso, y donde los tratamientos de última generación solían ser inaccesibles debido a su elevado costo.

La obesidad es una enfermedad crónica, progresiva y multifactorial, no un “problema estético ni de voluntad”, que exige estrategias terapéuticas sostenidas.

Mecanismo y beneficios comprobados

La semaglutida actúa sobre los centros cerebrales regulando el apetito, la saciedad y el vaciamiento gástrico. Los ensayos clínicos (STEP) demostraron reducciones de peso que superan el 18% del peso corporal. Además, el estudio SELECT, con más de 17.000 participantes, comprobó que reduce en un 20% el riesgo de muerte cardiovascular, infarto y accidente cerebrovascular en personas con obesidad y enfermedad cardíaca previa.

Según revela La Nación, Obetide se presentará en jeringas prellenadas de aplicación semanal subcutánea.

Elea asegura que su proceso de fabricación local permitirá garantizar una disponibilidad sostenida del medicamento.

Especialistas como la cardióloga Roxana Ratto y la médica Virginia Busnelli coinciden en que la disponibilidad de una versión nacional amplía el acceso a un recurso terapéutico hasta ahora limitado por cuestiones económicas.

No obstante, la médica Fabiana Vázquez advirtió que la semaglutida “no es un método rápido ni reemplaza la alimentación saludable o la actividad física”, y que estos fármacos deben indicarse dentro de un plan de abordaje integral y supervisado.

La magnitud del desafío es evidente: la obesidad aumentó casi un 75% en el país entre 2005 y 2018.

La llegada de Obetide abre un nuevo capítulo en el tratamiento de esta enfermedad crónica, que requiere estrategias integrales de prevención, diagnóstico y tratamiento.