obras en escuelas de Catriel, Cipolletti y Cinco Saltos » Catriel25Noticias.com

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos Provincial empezará durante el mes de diciembre una serie de obras de refacción, construcción, y mejoras en establecimientos de Cipolletti, Cinco Saltos, y Catriel, con el objetivo principal de garantizar escuelas y jardines en condiciones para la comunidad educativa.

Una de ellas tendrá lugar en la EEBA 3 de Cipolletti con la construcción de un sanitario adaptado. Desde el área de Infraestructura Escolar se informó que se realizará un muro de mampostería, de forma tal que se separe el depósito donde estará ubicado, del baño adaptado. Además y para garantizar el correcto ingreso, se construirá una rampa en el patio de acceso.

Por otro lado en la Escuela Primaria 285 y Jardín anexo de Cipolletti se realizarán refacciones generales que incluyen la reconstrucción del muro perimetral, la vereda municipal, reemplazo de las chapas, aleros y elementos estructurales afectados, y el reemplazo del cielorraso y la luminaria afectada dentro de un aula, entre otras tareas.

Otra importante obra refiere a refacciones estructurales en la Escuela Primaria 84 de Cinco Saltos. Entre otros trabajos se realizará el recalce de las fundaciones en el frente de la escuela, que afecta a gran parte de las aulas y a la dirección debido a la presencia de fisuras.

En la misma localidad se llevará a cabo la refacción del inmueble para el nuevo CET 38. El proyecto se centra en mejorar y solucionar problemas de filtraciones, mejorar ventilación, acceso a las aulas, y retiro de materiales obsoletos o en mal estad, entre otros trabajos.

Finalmente en diciembre tendrá lugar la obra de refacción de sanitarios de la Escuela Primaria 21 de Catriel. Los trabajos incluyen los baños de planta baja y de planta alta del establecimiento. Asimismo, se refaccionará la cubierta y los revoques exteriores para evitar el ingreso de agua al interior del edificio.

De esta manera el Gobierno de Río Negro continúa volcando sus esfuerzos para garantizar escuelas y jardines en condiciones para la comunidad educativa.