no habrá corte de energía este sábado » Catriel25Noticias.com

El corte de energía programado para este sábado de 10:00 a 16:00 hs será reprogramado para una próxima fecha según se informó.

Desde Catriel se habían realizo reclamos a EdERSA como primera medida, aunque el corte había sido solicitado por la Administración de Energía de La Pampa (APEL) para realizar trabajos en la línea de alta tensión Medanito – Divisaderos.

La Intendente Salzotto se comunicó con autoridades pampeanas para gestionar la reprogramación del corte anunciado por los perjuicios que ocasionaría principalmente a comerciantes en el día previo al Día de la Madre.

La Cámara de Comercio había hecho también su reclamo.