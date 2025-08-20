Nuevo servicio funerario » Catriel25Noticias.com

El pasado 13 de agosto inauguró la casa de servicios funerarios N&R (de José Núñez y Fabián Rojas), dos jóvenes empresarios de la localidad que apostaron a este nuevo emprendimiento.
En su apertura fueron acompañados por familiares, amigos y público que se dio cita para conocer el local y los servicios que presta la nueva empresa.
La apertura estuvo a cargo del Cura Párroco Rvdo Témer Mukled, hubo corte de cintas y los anfitriones agradecieron a los presentes.
Los servicios que prestan son:
Salas modernas, amplias y climatizadas
Vehículos nuevos para traslados – Cremaciones.
Atención personalizada y profesional en cada detalle. Servicio completo, desde el velatorio hasta la ceremonia de despedida.
Planes de cobertura individual o familiar para socios de Fly Net y particulares…
Descuentos en comercios locales
Atención comercial en Avda San Martin y La Pampa – Informes al (2995 920123)