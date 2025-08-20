Nuevo servicio funerario » Catriel25Noticias.com

El pasado 13 de agosto inauguró la casa de servicios funerarios N&R (de José Núñez y Fabián Rojas), dos jóvenes empresarios de la localidad que apostaron a este nuevo emprendimiento.

En su apertura fueron acompañados por familiares, amigos y público que se dio cita para conocer el local y los servicios que presta la nueva empresa.NYR 2 e1755736669872

La apertura estuvo a cargo del Cura Párroco Rvdo Témer Mukled, hubo corte de cintas y los anfitriones agradecieron a los presentes.NYR 6 e1755736708159

Los servicios que prestan son:

Salas modernas, amplias y climatizadasNYR 7 e1755736768919

Vehículos nuevos para traslados – Cremaciones.NYR 14 e1755736802185

Atención personalizada y profesional en cada detalle. Servicio completo, desde el velatorio hasta la ceremonia de despedida.

Planes de cobertura individual o familiar para socios de Fly Net y particulares…

Descuentos en comercios localesNYR 4 e1755736866578

Atención comercial en Avda San Martin y La Pampa – Informes al (2995 920123)NYR 3NYR 1 e1755736963373



