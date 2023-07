¡Ojo! Podrían estar espiándote con la cámara del celular: cómo darse cuenta

Si tu teléfono funciona de manera extraña, anda lento o se le agota rápido la batería, podría estar hackeado.

La privacidad y seguridad online sigue siendo un tema que no encuentra solución en el mundo de Internet. Con el creciente uso de dispositivos como el celular, conectados a internet 24 horas del día y los siete días de la semana, los datos personales de los usuarios corren el riesgo constante de ser secuestrados o robados a través de hackers.

Una de las modalidades de hackeo que se puso de moda es el acceso, de manera remota, a las cámaras de los smartphones sin que los usuarios se den cuenta. A través de apps maliciosas, los ciberdelincuentes pueden tomar control de este componente, obtener valiosos datos, como números de tarjetas, claves e información privada de sus víctimas.

La primera señal para darse cuenta de que alguien está usando la cámara de tu celular sin que le hayas dado permiso, es cuando notás que tu smartphone está funcionando raro. Si se congela, está más lento, se prende y apaga la luz de la cámara, y experimenta comportamientos fuera de lo normal, es probable que esté hackeado.

Los expertos en ciberseguridad ya han notado esta nueva tendencia de hackeos y detectaron que suelen producirse por un par de razones: el ataque puede realizarse a través de un correo electrónico o mensaje con un link malicioso que, al hacer clic en él, infecta el dispositivo de la víctima.

La otra manera requiere un paso más, y es cuando el desprevenido usuario descarga un archivo adjunto. Así, instala un malware que permite que el ciberdelincuente infiltre el celular y pueda acceder a sus herramientas y componentes de manera remota, sin consentimiento de la víctima y sin que ella pueda darse cuenta.

Cómo detectar que me están espiando con la cámara del celular

Descubrir si alguien está usando la cámara de tu celular para espiarte no es difícil. Existe una serie de señales que emite tu dispositivo que podrían dar cuenta de que su smartphone fue hackeado.

-La batería de tu celular se agota más rápido de lo normal: Si ves que tu smartphone se queda sin batería a menudo cuando no lo usás mucho (por ejemplo, si no ves streamings, no reproducís videos o no jugás), podría ser porque alguien está utilizando la cámara sin que te des cuenta. Las apps que te espían consumen mucha energía, por lo que esta podría ser una señal clave.

– La luz indicadora de la cámara parpadea constantemente: Si la luz LED indicadora de la cámara frontal parpadea de manera frecuente, incluso sin que hayas encendido la aplicación de fotos para hacer una selfie, es probable que un hacker esté usando la cámara de manera remota, sin tu consentimiento.

-Sistema operativo lento: Si cuando estás usando el celu, experimentás una lentitud fuera de lo normal, o se congela o se bloquea, podría ser porque una aplicación intenta utilizar la cámara y de esa manera afecta al rendimiento del dispositivo.

-Aparecen aplicaciones desconocidas en tu Smartphone: Puede suceder que, de pronto, notes que tenés aplicaciones instaladas que no recordás haber descargado nunca. Esto es una clara señal de que algún intruso pudo ingresar a tu dispositivo y ejecutar apps maliciosas que podrían estar, no solo consumiendo recursos y utilizando la cámara de tu celular, sino que también podría estar robándote datos.