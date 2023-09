otra grave denuncia contra David Bravo

María de los Ángeles Reyes, quien fuera secretaria del bloque del Movimiento Popular Veinticinqueño en el Concejo, denunció penalmente al concejal David Bravo de acoso laboral y por no devolverle un vehículo que le prestó el año pasado. La mujer también acusó a la edila Vanesa Sosa de “agresiones verbales”. La Justicia abrió una causa de “investigación preliminar”.

Ayer, Reyes se comunicó con LA ARENA para hacer la denuncia pública. La mujer habló del tema y envió documentación respaldatoria a sus acusaciones. Puntualmente facsímiles de su denuncia asentada en la Comisaría Departamental de 25 de Mayo en la mañana del miércoles pasado, de certificados médicos y documentación del rodado en cuestión, entre otros.

La denuncia.

En su charla con este diario, Reyes habló de su relación con Bravo. “Teníamos una relación de amistad muy estrecha desde hace muchos años, para mí David era como mi hermano. Tan era así que el año pasado hasta le presté para que use una Toyota SW4, e incluso le hice la tarjeta azul”, afirmó.

“Hace 15 años que milito en el MPV, es más, soy la apoderada del partido. No sé lo que le pasó a David, pero de un tiempo a esta parte cambió. Siempre lo defendí ante las muchas acusaciones que ha recibido, pero ahora estoy creyendo todo lo que se dice de él”, disparó.

“Marita”, como la conocen en 25 de Mayo, confirmó el contenido de la denuncia. “La situación de nuestra amistad comenzó a cambiar en julio pasado cuando me enteré de que David había tenido un problema con su ex pareja y la había perseguido con mi camioneta. Para evitar tener problemas traté de pedirle de distintas maneras que me la devolviera, pero me bloqueó y nunca tuve respuestas”, reveló.

Acoso laboral.

En su demanda ante la sede policial, dijo que “luego de esto comencé a tener distintos inconvenientes con los concejales Sosa y Bravo, recibiendo en varias oportunidades insultos verbales y maltrato laboral”.

Asegura que el 21 de agosto “a raíz de lo mal que la estaba pasando en su trabajo me dieron ataques de pánico, por eso visité al psicólogo del Hospital, doctor Facundo Guzmán Echegaray, quien me dio reposo por 72 horas. Luego, el 24 de agosto, hice una consulta con el especialista en psiquiatría, doctor Carlos Omar Rodríguez, quien me dio un certificado de reposo laboral hasta el 23 de septiembre, que entregué al presidente del Concejo, Luis Oga”.

En su relato la denunciante afirmó que “el 25 de agosto, a las 9,30 Oga se comunicó conmigo por whatsapp y me confirmó que había recibido un pedido de cese del cargo en el bloque pero que se había asesorado y no iba a firmar nada mientras hasta que no me dieran el alta”.

“Pero un rato más tarde, a las 12.39 se volvió a comunicar por el mismo medio y me dijo que ‘recién me apretó Vanesa Sosa, que llamó Cacho Alud’, por Alou, el secretario del gobernador Sergio Ziliotto. Y finalmente me echaron por lo que haré el reclamo correspondiente en la Justicia”, se lamentó “Marita” Reyes.

Causa en la Justicia.

La presentación de la mujer en la sede policial es una denuncia formal por lo que se abrió una causa que está caratulada “investigación preliminar” y que está en manos de la fiscal Eugenia Bolzan. En la misma constan dos acusaciones. Una contra los concejales Bravo y Sosa por acoso y maltrato laboral. Y otra con Bravo por la retención indebida de la camioneta Toyota.

Reyes, reclamó que notifiquen a Bravo que en 24 horas “entregue de manera voluntaria” el vehículo en la sede policial “para evitar males mayores”. Y pidió “medidas de restricción de acercamiento para Vanesa Sosa y David Bravo”.