PAMI entregará anteojos a jubilados de Catriel y zona » Catriel25Noticias.com

Desde el PAMI informaron que el próximo jueves 02 de Octubre comenzará la entrega de anteojos solicitados por los jubilados el mes pasado en la campaña “Visión”.

A raíz de la convocatoria del Organismo Nacional, en Catriel concurrieron más de 500 personas de la ciudad y cercanías para revisión oftalmológica. Este acción se realizó debido a la carencia de especialistas en la localidad.

La entrega de los anteojos se realizará en el Centro de Jubilados de calle Libertad 29 a partir de las 10:00 horas. En caso de no poder concurrir, los beneficiarios pueden enviar a buscarlos con una orden o también podrán hacerlo en los días posteriores a la entrega ya que los anteojos permanecerán en el Centro de Jubilados para su entrega.