«Paty ahora descansará en paz»….

Lorena fue la mujer que denunció la desaparición de su amiga “Paty”. Ella conocía muy bien lo que sucedía con la pareja por ser la íntima amiga de la víctima. El día del crimen tenía previsto viajar a Buenos Aires con Patricia.

Luego del veredicto del jurado declarando a Crónembold CULPABLE por el femicidio de Patricia Rendón expresó su opinión.

Como ya lo ha explicado, ella estuvo esperando que su amiga la pase a buscar para ir hasta el aeropuerto de Neuquén y tomar un vuelo a la Capital Federal donde debían gestionar la visa por un futuro viaje a Italia ya que Paty estaba comenzando una nueva relación sentimental con un joven de ese país.

Al no tener noticias e insistir con llamadas y mensajes a su celular, se presentó en el domicilio de Fernando Crónembold (ya que también sabía), que la pareja llevaría a la nena al colegio esa mañana como todos los días.

Al recibir una respuesta que le dejó muchas dudas, fue hasta la comisaría a realizar la denuncia y explicó sus sospechas sobre Crónembold.

A partir de ahí la policía realizó una rápida pesquisa que terminó con el hombre detenido horas después.

Lorena fue una de las testigos claves en el juicio que finalizó este viernes con el veredicto del jurado declarando culpable a la ex pareja de Patricia por su muerte.

En diálogo con este medio, Lorena dijo estar conforme con el fallo del jurado popular. “Era lo mínimo que podía pasar. Que pague lo que hizo, la perpetua era lo que esperábamos”.

“El no mostró ningún signo de arrepentimiento durante todo el juicio. Es más, quiso seguir mintiendo”, afirmó

Con relación a lo vivido durante las audiencias, la amiga de la víctima dijo: “El día más triste fue cuando habló el forense. De sólo escuchar como la mató, cómo le destrozó la cabeza. Fue terrible. Pobrecita mi amiga, tan buena y tan bella que era. Fue muy triste su final, tantos sueños y proyectos que tenía. Era tan trabajadora y buena persona. Nadie merece esto”, exclamó

“Sólo me queda agradecer a todas las autoridades judiciales encabezadas por el fiscal Herrera, a la policía de Catriel. Ellos hicieron muy bien su trabajo y nos contuvieron en todo momento. Estoy muy agradecida, y a pesar de no tener más a esa persona maravillosa que me tocó en suerte conocer, al menos tengo un poco de tranquilidad de que descansará en paz y quién la mató pague por ello”, finalizó

Foto: (Lorena y Paty durante un viaje)