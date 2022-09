Peñas Blancas: vecinos cortaron la ruta por falta mantenimiento y reclaman más servicios

Varios vecinos de la localidad de Peñas Blancas y Valle Verde se autoconvocaron y decidieron cortar la Ruta 57 en reclamo de mejoras en la calzada y sobre todo de riego y mantenimiento. “Estamos cansados de tragar tierra. Hay gente con enfermedades respiratorias y nadie se hace cargo”, dijo un manifestante.

“Más de 800 vehículos por día pasan por esta ruta de lunes a lunes. Yo nací aquí hace 70 años y siempre fue igual. Siempre reclamamos lo mismo, queremos vivir un poco mejor. Hemos invertido todo lo que hemos podido en este lugar, pero sinceramente vivir aquí es un verdadero sacrificio”, expresó Jorge Sánchez Carrillo, un conocido y premiado empresario bodeguero. “Mis hijos están haciendo un emprendimiento monstruoso, apostamos a este lugar pero esta falta de empatía e interés te hacen bajar los brazos”, prosiguió

“Perdí a mi pequeña hija hace poco tiempo, acá no hay nada, te enfermás y hay que salir volando para Catriel, nadie te cuida. No hay alumbrado público, de noche no podés ni salir”, expresó otro hombre

“Acá hay dos escuelas, no hay seguridad para que los chicos crucen la ruta, además se comen todo el polvo de las camionetas de las empresas que no respetan siquiera la velocidad de zona urbana. Pedimos por favor que alguien nos escuche”, dijo una madre

La Ruta 57 está asfaltada hasta el ingreso a la localidad, luego hay un mejorado de ripio hasta la zona del yacimiento Señal Picada y a partir de ahí hasta el límite con Neuquén (Octavio Pico), el estado de la ruta es calamitoso.

Mientras este medio hablaba con los vecinos, se acerco la Comisionada de Fomento Adriana Sepúlveda que llevaba notas de varios reclamos realizados a las autoridades provinciales.

“Estuve en Viedma la semana pasada y justamente le informé sobre el tema al Ministro de Gobierno quién prometió soluciones para esta semana”, dijo

“Acá nos vamos a quedar hasta tener soluciones, ya nos creemos más las promesas de siempre”, dijeron los vecinos mientras eran entrevistados por el policía del destacamento local.

La hora pico (18:00), era innumerable la cantidad de camiones y camionetas que bajaban de los yacimientos Catriel Oeste y Señal Picada. Hasta esa hora, no habían recibido ninguna comunicación para destrabar el conflicto.

Informe y fotos: (C25N) – (FM Alas)