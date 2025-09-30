Urquiza e Inostroza se consagraron en la General » Catriel25Noticias.com

El pasado domingo, con epicentro en El Ceferino, se desarrolló la 3° Edición del Rally Los Loros, un evento que reunió a más de 180 bikers provenientes de General Alvear y Jaime Prats (Mendoza), Neuquén, La Pampa y distintas localidades de la provincia de Río Negro. La competencia fue organizada por la Asociación Civil Resiliencia y se consolidó como una de las citas más convocantes del ciclismo regional.

Los grandes ganadores

En una definición electrizante, Claudio Urquiza se impuso en la Clasificación General, mientras que Maira Inostroza se quedó con la General Femenina, ambos reafirmando el gran año deportivo que vienen protagonizando.

Mientras destacable fue también en rama femenina, Romi López obtuvo un destacado 2° puesto en la General, confirmando el alto nivel de las competidoras locales.

Una fiesta del deporte

El Rally Los Loros se vivió en un clima de verdadera fiesta, con un nutrido marco de público, stands de ropa deportiva, alimentos y bebidas, además de la presencia de los legisladores provinciales Elbi Cides y Lorena Yensen, que viajaron desde Cipolletti para acompañar la jornada.

Con estos condimentos, la 3° edición del Rally Los Loros volvió a superar las expectativas y ratificó su lugar como una de las competencias más atractivas del calendario patagónico.