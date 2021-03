Pichetto contó que rechazó una propuesta amorosa de Viviana Canosa

El Auditor General de la Nación y ex senador por Río Negro dijo que la periodista lo encaró cuando fue como invitado a su programa, pero que la rechazó.

El rionegrino Miguel Ángel Pichetto sorprendió con una declaración sobre la supuesta confesión que le hizo la periodista Viviana Canosa durante su visita en el ciclo de entrevistas en Canal 9. Ella dijo en su momento que lo había encarado, pero que Pichetto no le dio bola. Ahora, el rionegrino confirmó los rumores, y dijo que la rechazó porque tiene esposa e hijos.

Durante una entrevista radial con María O’Donell le preguntaron abiertamente sobre lo ocurrido, y Pichetto trató de esquivar la respuesta, pero terminó contacto lo ocurrido.

“Es un tema de ficción, tengo un trato respetuoso”, dijo para comenzar, poniéndose claramente nervioso. “Yo tengo una vida ya hecha, tengo dos hijos, uno tiene 41 el otro tiene 40, mi mujer está conmigo”, se excusó.

Luego de algunos silencios incómodos, el rionegrino empezó a revelar más detalles del encuentro. “Lo hizo con… mire, cuando ella inicia su actividad política, como periodista política, fui de los primeros que ella invitó, yo fui, y me pareció importante, y que tiene capacidad y talento”, dijo elogiando a la conductora. “Uno tiene que ser correcto y punto. Lo tomo como algo agradable, las cosas agradables en la vida hay que disfrutarlas, punto. No tengo nada que ver, hay juegos que ya no juego”, aclaró.

Todo surge a partir de las declaraciones de la periodista que afirmó que él “no le dio bola”. En una entrevista con Fabián Doman dijo que “Pichetto me encanta y me encantó siempre. Lo cuento porque es el único político que me gusta. Me declaré y también se lo conté a su secretario”.

El exsenador dijo: “¿Sabe cómo es la cuestión? Para terminar con un poquito de humor”.

“A mi edad, que no la voy a decir… tengo 70, pero todavía me la banco. Y todavía estoy activo y no me jubilé. No tengo ninguna jubilación de privilegio, sigo aportando, creo que jubilarse era un acto que me colocaba en otro tipo de situación psicológica”, empezó diciendo. “Y tampoco me di la vacuna, no tengo ninguna ansiedad. Yo cuando era joven a los 40 era inmortal y no me daba ni la vacuna contra la rabia”, agregó, esquivando un poco el asunto antes de ir al punto. “A una edad determinada, hay una canción muy linda de Sabina que dice ‘he dejado las drogas’, yo nunca consumí drogas, ‘he dejado las drogas y el tabaco, y las mujeres me han dejado a mi’. Tómelo con un poco de humor sino fue muy dura la charla”, logró cerrar.



