Podio para la Selección Maxi 40 en el Nacional de Veteranos 2025 » Catriel25Noticias.com

Las dos selecciones de la Asociación Civil de Fútbol Catriel hicieron historia en Santa Rosa, La Pampa. La categoría Maxi alcanzó el tercer lugar del podio, mientras que la Máster se despidió invicta y en un valioso quinto puesto del XX Campeonato Argentino de Fútbol para Veteranos.

La delegación de la Asociación Civil de Fútbol Catriel vivió un fin de semana inolvidable en Santa Rosa, donde se disputó del 21 al 24 de noviembre el XX Campeonato Argentino de Fútbol para Veteranos “José Alberto Veliz”, el certamen más importante del país para las categorías mayores. Tanto la Selección Maxi (41 a 45 años) como la Selección Máster (51 a 55 años) entregaron actuaciones sobresalientes que elevaron el prestigio de la región a nivel nacional.

La Selección Maxi, dirigida por Marcelo “Pity” López, alcanzó el 3° puesto

El equipo conducido por Marcelo “Pity” López protagonizó una campaña brillante, avanzando de fase invicto y quedándose con el tercer puesto tras una serie de encuentros de altísimo nivel.

Campaña de la Maxi (41–45 años):

1° partido: triunfo 3-1 ante General Roca (RN). Goles: Gonzalo Millaman, Tati Muñoz y David Miranda.

2° partido: victoria 2-0 sobre Chaco (rival ausente).

3° partido: empate 1-1 ante General Pico (LP). Gol: David Miranda.

Cuartos de final: goleada 4-0 frente a Esquel (Chubut). Goles: Tati Muñoz, Alejandro Fernández y David Miranda (2).

Semifinal: derrota 0-2 ante Eduardo Castex (LP).

Tercer puesto: triunfo 1-0 ante Villa Mercedes (SL). Gol: Francisco Cano Barros.

Distinciones obtenidas:

Tercer Puesto del Campeonato Argentino.

Valla menos vencida: Pablo Castillo.

100 x 100 Campeonato pago para la edición XXI.

Diploma al Mejor Equipo en Juego Limpio.

Plantel de la categoría Maxi:

DT: Marcelo “Pity” López

Cristian Martínez, Darío Torres, Alberto Oses, Matías Arroyo, Carlos Olguín, Juan Isaguirre, José González, Mario Molina, Eduardo Cares, Maca Solar, Pablo Castillo, Gabriel Sepúlveda, Richard Martínez, José Currumil, David Miranda, Francisco Cano Barros, Coty Rivero, Tati Muñoz, Alejandro Fernández, Pablo Zalazar, Lumi Vázquez, Alejandro Espinosa, Lucas Cortez, Gonzalo Millaman, Carlos Galdame, Julio Gullino y Edgar Gullino.

La Selección Máster terminó invicta y se posicionó 5° en el medallero

En paralelo, la Selección Máster (51–55 años) dirigida por Miguel “Búfalo” Abeldaño también cumplió una destacada actuación, finalizando invicta en tiempo regular y quedándose con el quinto lugar entre los mejores equipos del país.

Campaña de la Máster (51–55 años):

1° partido: triunfo 1-0 ante Tiro Federal de General Roca (RN). Gol: Fabián Briongos.

2° partido: victoria 5-2 frente a Plottier (Neuquén). Goles: Víctor Granelli, Piru Olguín, Silvio Herrera y Marcelo Banacloy (2).

3° partido: triunfo 3-1 ante Toay (LP). Goles: Marcelo Banacloy y Silvio Herrera (2).

Cuartos de final: empate 0-0 ante Comodoro Rivadavia y derrota 7-8 en penales.

Un cierre histórico para la Asociación Civil de Fútbol Catriel

El presidente de la Asociación, Cristian Pereyra, celebró el rendimiento de ambas selecciones, subrayando el compromiso y el nivel demostrado:

“Los equipos dejaron el fútbol de Catriel y de toda la región muy arriba en el torneo más importante del país. Solo queda agradecer a los cuerpos técnicos y a cada deportista que nos representó con tanto sacrificio y responsabilidad.”

Pereyra también destacó el trabajo integrador de cada plantel:

“Los cuerpos técnicos lograron unir a los mejores jugadores de Catriel y 25 de Mayo. Los resultados están a la vista.”