Ranking de los signos zodiacales que son más pacientes y los que no tanto

Sagi, tienes paciencia, vale, pero también unos límites muy claros y marcados. Sabes que en la vida te vas a encontrar con gente de todos los colores y que no siempre vas a poder hacer lo que te dé la gana. Cierto. No obstante, también sabes cuándo alguien viene a joderte la vida y esto es algo que no vas a tolerar. A nadie y para nada.

Eres un torbellino de emociones y cuando te sientes herido acabas por mandar a quien menos culpa tiene de las cosas a la mierda. De hecho, se puede decir que, contigo, es un “Te amo” hoy y un “Te odio” mañana. Quizá tengas razón en algunas ocasiones. Pero, en otras, ¿no crees que te pasas un poco? Perder el control de las emociones es lo que te lleva a tener que arrepentirte de muchos de tus actos.

9.- Piscis

Piscis, serás romántico, cariñoso, atento… Y todo lo que quieran. Pero, cuando ves algo que te saca de tus casillas, no hay quien te pare. No es que no tengas paciencia, pero sí las ideas claras. Por un lado, eres capaz de hablar tranquilamente las cosas, de ceder y de llegar a acuerdos. Sin embargo, por el otro, también sabes cuándo debes decir “No” y defender tu integridad.

10.- Escorpio

Escorpio, no nos digas que te extraña verte en esta situación. No eres de los que tiene paciencia con muchos, por lo que es un privilegio cuando das oportunidad a alguien de arreglar las cosas. Además, te cierras en banda cuando ves algo que no te gusta o te molesta. Quizá no vayas a ponerte a gritar, pero la otra persona, lo lleva claro: tu puerta está cerrada. ¿No quieres decir que, a veces, puedes ser demasiado estricto en este sentido?