Ratifican concesión de áreas a «Petróleos Sudamericanos» » Catriel25Noticias.com

La Legislatura ratificó hoy las prórrogas de dos contratos de concesiones hidrocarburíferas en Río Negro. Ambos proyectos fueron aprobados por mayoría.

La primera es la extensión de la concesión de explotación por diez años de las áreas “Barranca de los Loros”,” El Santigueño”, “Bajo del Piche” y “El Medanito”, entre Río Negro y la empresa Petroleos Sudamericanos SA. Fue aprobada por 31 positivos y 14 negativos. La segunda prórroga, por diez años también, es por el acuerdo entre Río Negro y las empresas Petróleos Sudamericanos SA y JCR SA por las áreas hidrocarburíferas “Centro Este” y “Loma Montosa Oeste”. Fue aprobada con 30 a favor y 15 en contra.

La miembro informante del oficialismo, Lorena Yensen, explicó que se trata de explotaciones de pozos maduros, marginales, ubicados en el norte de la provincia.

Con respecto a las áreas “Barranca de los Loros”,” El Santigueño”, “Bajo del Piche” y “El Medanito”, el plan de inversiones por casi 70 millones de dólares. El monto de la inversión es de casi 26 millones de dólares. Ambos acuerdos contemplan un aporte complementario del 3 por ciento mensual sobre la producción computable de gas y petróleo, que se adiciona al 12 por ciento de regalías.

También establecen un aporte en infraestructura para educación, salud y a distintos organismos. En el primer contrato el monto es de 966 mil dólares, en el segundo, de 400 mil dólares. El bono de prórroga que las empresas pagan a la provincia, en el primero de los contratos es de 4.833.000 dólares, y en el segundo, de 2 millones.

Yensen destacó que Río Negro «es la única provincia hidrocarburífera que decide coparticipar este bono con los municipios y las comunas, por el tinte ‘municipalista’ que siempre tiene nuestro gobernador».

Santiago Ibarrolaza, por el bloque Pro Unión Republicana, manifestó su acompañamiento a la renovación de los contratos, expresó su mirada favorable al proceso, aunque criticó a la secretaria de Energía por «haber perdido una enorme oportunidad de venir a contarnos a los legisladores qué piensa de la política petrolera, energética, del desarrollo de Vaca Muerta Sur».

César Domínguez, del bloque Primero Río Negro, aseguró que el acuerdo representa una herramienta muy importante para posicionar a Río Negro en el escenario energético nacional: «Cuando contamos con áreas hidrocarburíferas fuertes y en crecimiento, esto atrae empresas, fortalece las industrias y crea un horizonte productivo y competitivo», aseguró.

Javier Acevedo, de la Coalición Cívica Ari-Cambiemos, también acompañó las iniciativas. «Vamos a ayudar en esta coyuntura porque Río Negro está muy sola económicamente y tenemos que buscar todos los beneficios que podamos obtener para llevar salud, seguridad, educación y todo lo que acá repiten como loros, pero no se acuerdan ni del pasado ni del presente», expresó.

Por el bloque Pro Unión Republicana, Juan Murillo, votó en contra. Cuestionó que en el proyecto falta el seguro de caución ambiental: «En estas condiciones nos vemos obligados a no poder acompañar». Propuso agregar un artículo que contemple el seguro como condición para apoyar la iniciativa.

En el mismo sentido, Juan Martín, presidente del bloque, también se puso. Reclamo por el seguro de caución y pidió por la incorporación del artículo: «Queremos que la provincia sea petrolera, gasífera, pero queremos que se cumpla la ley». «No somos fundamentalistas, como otros, de la cuestión ambiental. Nosotros creemos en las inversiones. Cuidado del ambiente, sí. Aprovechamiento de los recursos ambientales, sí. Pero así, no. Lo único que queremos es un seguro de caución, que es lo que dice la ley», expresó.

Elba Mansilla, de Primero Río Negro, consideró que no es necesaria una cláusula de seguro de caución en el acuerdo. Explicó que la provincia tiene que contratar un seguro porque está previsto en las normas ambientales provinciales.

Magdalena Odarda, por Vamos con Todos, también se opuso a las prórrogas. Consideró que la inversión propuesta por la empresa es»baja en comparación con la renegociación del año 2015, que fue aproximadamente de 361 millones de dólares, el bono fijo, de 9 millones, y el aporte al desarrollo social y fortalecimiento institucional, de 1.800.000 dólares». Indicó que «en 2025, por 6 áreas, la inversión cae a 96 millones, y el bono, más los aportes, cae al 8,2».

Advirtió que al haber prórrogas el Gobierno evita el instituto de las audiencias públicas y la participación ciudadana, que se evalúe si se cumplió con los compromisos ambientales, de inversión, con los compromisos con los trabajadores, con el compre local, con los intendentes e intendentas.

También por Vamos con Todos, Luciano Delgado Sempé cuestionó la ausencia de la titular de secretaría de Energía en el tratamiento de la iniciativa y la falta de contemplación del seguro ambiental en el proyecto.

Por la misma bancada, José Luis Berros también criticó a la Secretaria de Energía e instó al oficialismo a que «de una vez por todas, tenga esa voluntad democrática para que este tipo de proyectos salgan con consensos, consensos que hoy no están dados».

Por el bloque Partido Justicialista – Nuevo Encuentro, Ana Marks criticó la «ausencia de política energética» del Gobierno de Juntos Somos Río Negro y expresó su voto negativo a los acuerdos: «Regalías en su piso mínimo, ese 12 por ciento que nunca se eleva, bonos de prórroga en niveles bajísimos, jamás alcanzados», describió la legisladora.

«Estamos negociando migajas–sostuvo–. Se obtiene lo que se negocia, entonces cuando se obtiene tan poco, no me queda otra que pensar que no se ha negociado nada».

Cerró el debate el presidente del bloque oficialista, Facundo López, quien desestimó las críticas realizadas por la oposición al proyecto y a la gestión del gobierno de Juntos Somos Río Negro.

Con respecto al seguro de caución, aclaró que ninguna de las provincias petroleras lo tiene. Descartó que sea un capricho o una violación a la ley, explicó que es lo que la Superintendencia de Seguros de la Nación establece y la Secretaría de Ambiente aplica.

“Lo que estamos haciendo con estas prórrogas es que esos pozos convencionales sigan produciendo, y que esas pequeñas y medianas empresas sigan trabajando y prestando servicios y que los trabajadores sigan teniendo mano de obra”, destacó.

López también defendió la distribución de lo obtenido por regalías que hace el gobierno de Alberto Weretilneck a los municipios.

Aseguró que el acuerdo que se logró fue producto de una negociación “transparente y clara”. “Logramos algo que va a ir no solo para la provincia de Río Negro como gobierno central, sino también para cada uno de los intendentes”. Concluyó que las prórrogas de estos contratos van a permitir realizar más obras para todos los rionegrinos.