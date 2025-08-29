realizaron actividades por el Día del Árbol » Catriel25Noticias.com

El municipio conmemoró el día del Árbol con una forestación masiva en la Costa del Río Colorado, donde los estudiantes de la Escuela Primaria N°195 (5°, 6° y 7º grado) fueron protagonistas, acompañados por docentes, familias y guiados por la Secretaría de Medio Ambiente.

La intendenta Daniela Salzotto, junto a su equipo de gobierno y concejales acompañaron la jornada, que se enmarca en el plan de reacondicionamiento de la Costanera del Río.

Desde el municipio enumeraron algunas acciones en medio ambiente:

Eliminación de microbasurales

Forestación de más de 420 árboles

Poda y desmalezado

Instalación de sistema de riego

Apertura de bajada a la playa del Río Colorado

Nuevo ingreso lateral

Nivelación del terreno

Construcción de parrillas

Y se vienen muchas más mejoras, porque se sigue trabajando para poner en valor espacios renovados en toda la ciudad.

De la jornada también participaron Dirección de Tránsito, Protección Civil, y varios colaboradores de distintas áreas del municipio.

Fotos: (Prensa Municipio)