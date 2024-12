Reclamo de justicia por intento de femicidio » Catriel25Noticias.com

La Multisectorial de Mujeres de Catriel acompañó hoy a Susana, la madre de la joven de 22 años a quién su pareja roció con nafta con intenciones de prenderle fuego, cuya acción fue abortada por la policía.

Este viernes, Susana pidió la palabra en radio “Alas” para comentar el tomento que vivía su hija de 22 años con su pareja (32), con quién tiene dos hijos pequeños. Los hechos ocurrieron en el domicilio de la pareja, calle Santiago de Chile (barrio Preiss) el pasado miércoles

Según dijo la mujer, “Este hombre no trabaja, donde consigue lo echan y no quiere que mi hija trabaje. Ella consiguió en la municipalidad y no la dejaba salir. Le escondió la mochila, perece que le pintaron los celos a este psicópata”

“Cuando mi hija iba a salir a trabajar le tiró un bidón con nafta y ahí ella alcanzó a escribirme que fuera pro favor. Mientras iba con mi hermano (taxista), me encontré con la policía y fuimos rápido. Ella estaba con una crisis toda bañada en nafta y él encerrado”

“Hoy está libre y quiero que ese tipo se vaya de Catriel. Es un delincuente. Se ofrece a cortar el pasto para “relojear” las casas y robar”.

“Tenemos una justicia de porquería, hoy anda en la calle de nuevo. Están esperando que la mate?, se preguntó la madre de la víctima

A las 11:30 hubo un reclamo de justicia frente a la Fiscalía local para pedir la detención del agresor que, según trascendió deberá permanecer con tobillera electrónica y una restricción de acercamiento a su pareja. Las manifestantes dejaron carteles (foto) en las puertas y paredes de la Casa de Justicia.

MULTISECTORIAL DE MUJERES

“Para cuándo la Justicia Feminista?

Dale, que van a seguir matando pibas!!!!

Ahora amenazar de muerte a una mujer, rociarla con combustible, y ser encontrado en esa situación por la policía, no es suficiente para ser acusado por intento de femicidio….

Porque no la quemó!

Poder judicial

Macho irresponsable

Soltás femicidas

Para que nos maten!!!

El femicida va de pulsera tobillera

Te lo vas a encontrar en la plaza,

En el súper o en la escuela.

En el boliche, kiosco o calesita

En la cancha o en cualquier vereda

No hay barrotes para este femicida…

Están esperando que una mujer muera.”