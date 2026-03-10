multas hasta 2 millones por arrojar basura en calles o veredas » Catriel25Noticias.com

El municipio local tomó la drástica decisión de multar a quién o a quienes arrojen basura en la vía pública (veredas o calles). Hay más de 200 cámaras de vigilancia controladas por el Centro de Monitoreo que han detectado infractores que han sido notificados. Las multas pueden superar los 2 millones de pesos.

Este martes, la intendente Daniela Salzotto, junto a la Secretaría de Servicios Públicos y la Secretaría de Medio Ambiente, llevó adelante un operativo tras detectarse un micro basural en calle Mendoza (entre Zurita y San Martín) donde algún vecino (o varios), habían arrojado gran cantidad de basura en la vereda.

Desde el municipio alertan sobre controles

“Recordamos a la comunidad que no está permitido arrojar residuos de gran magnitud en la vía pública ni en espacios no habilitados. Estas acciones perjudican el ambiente, afectan la salud de los vecinos y serán sancionadas con las multas correspondientes”.

“Cuidar nuestra ciudad es una responsabilidad de todos. Por eso solicitamos la colaboración de la comunidad para realizar denuncias —incluso de manera anónima— cuando se detecten estas situaciones”.

Denuncias: 299 518 7883

“Entre todos, mantengamos a Catriel limpia y ordenada”.