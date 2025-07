Salzotto describió un sombrío panorama » Catriel25Noticias.com

«La emergencia hidrocarburífera es una herramienta política para proteger a nuestra comunidad», dijo la Jefa Comunal

En una entrevista en el piso de radio “Alas”, la intendente Daniela Salzotto habló sobre la crítica situación del sector que impulsa la economía de la localidad.

La declaración de emergencia aprobada recientemente por el Concejo Deliberante, la necesidad de inversión provincial, las consecuencias sociales del ajuste económico, y los desafíos de infraestructura que enfrenta la ciudad Capital del Petróleo Rionegrino.

Los principales tramos de la entrevista:

“La declaración de emergencia aprobada por el Concejo significa reconocer una situación crítica. Se busca proteger los puestos de trabajo, frenar los despidos por 180 días y contener a nuestras Pymes locales, muchas de las cuales están siendo arrastradas por la falta de inversión de las operadoras petroleras”.

“Esta declaración fue impulsada luego de escuchar a trabajadores, vecinas y vecinos, y hacer un relevamiento profundo”.

“En Catriel hay trabajadores petroleros en sus casas, sin tareas. También hay despidos bajo convenio UOCRA. Y lo más preocupante es que esto ocurre aún después de haberse aprobado la prórroga de concesiones por 10 años”.

“Antes decían que no invertían porque no tenían seguridad jurídica. Ahora que la tienen, dicen que no invierten por la situación económica nacional. Las excusas van cambiando, pero el ajuste siempre recae sobre los mismos”, dijo Salzotto con preocupación

La Jefa Comunal se reunió este lunes con el Gobernador Weretilneck

El rol de las operadoras:

“Lamentablemente, hay especulación. Algunas empresas incluso se llevaron inversiones a otras provincias con recursos de Río Negro. Esto se lo dije al gobernador cara a cara. “Vista Oil”, por ejemplo, es responsable de Aconcagua. La concesión es de ellos hasta 2027. Tienen que dar respuestas y asumir su responsabilidad social y empresarial”.

“El Gobernador me expresó que en breve convocará a la comisión de seguimiento de lso contratos petroleros para analizar las concesiones a las operadoras Vista Oil y Petróleos Sudamericanos”, dijo

Ante una pregunta si renunció a la idea de que el municipio sea responsable de operar un yacimiento como había solicitado al comienzo de la gestión, la Intendente respondió:

“Estamos bajando nuestras pretensiones, pero no las convicciones. Yo sigo reclamando por la actividad y por los puestos de trabajo”.

Los gremios están al tanto de la situación?

“He informado a todos. Marcelo Rucci, de Petroleros, y la UOCRA están al tanto. También lo está el intendente de 25 de Mayo, con quien venimos articulando porque muchas familias se conectan entre ambas comunidades. Hay que unir fuerzas. Esto es un llamado a la representatividad real, a defender a nuestra gente”.

Cuál es el rol de Catriel frente a Vaca Muerta?

“Catriel no puede quedar afuera de la explosión productiva que se viene. Tenemos pozos maduros, pero también infraestructura, parque industrial y recursos humanos. Queremos que la provincia nos incluya en su estrategia de desarrollo”.

“El gobierno debe garantizar inversión en rutas, como la 57 y la 151, capacitar a nuestros jóvenes para integrarlos en la logística de Vaca Muerta”.

Cómo afecta la decisión del gobierno nacional de cerrar Vialidad?

“Es gravísimo. Ya presentamos una acción legal para exigir que se informe qué plan tiene Nación para garantizar el mantenimiento de rutas. No podemos quedar aislados”.

“Esto no es sólo culpa de esta gestión nacional. También hubo errores en gobiernos anteriores. Pero hoy, con la desaparición de Vialidad, se despide a miles de trabajadores y no se presenta ninguna alternativa real. ¿Qué plan tiene el presidente Milei para nuestras rutas?”, se preguntó

La Intendente finalizó la entrevista refiriéndose a la polémica con el Tribunal de Cuentas e insistió en que «no tienen idoneidad ni conocimiento para ocupar el cargo asignado».

“Lo único que pretenden es poner trabas a la gestión. Si quieren saber en detalle lo que hacemos, que cumplan horarios y se acerquen al municipio. Pueden participar de concursos de precios, licitaciones y no lo hacen. Piden informes insólitos, por eso pedimos idoneidad y también exigimos transparencia”, dijo