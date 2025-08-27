La Depo sumó puntos importantes en la Liga Confluencia » Catriel25Noticias.com

Cipolletti-El Club Social y Deportivo Catriel cerró un fin de semana cargado de acción en la Liga Deportiva Confluencia, con partidos disputados en diferentes divisiones frente a San Sebastián.
Tercera División
En un encuentro muy parejo, la Tercera de Catriel logró imponerse por la mínima diferencia y festejó un triunfo clave como visitante. El gol lo marcó Tiziano Martínez, sellando el 1-0 que permitió sumar tres puntos fundamentales para la tabla de posiciones.
Primera División
El partido de Primera también tuvo sus emociones. En esta ocasión, Catriel y San Sebastián empataron 1-1 en un duelo intenso y disputado, siendo locales lo de Cipolletti. El tanto aurinegro fue convertido por Nacho Cortés, quien volvió a destacarse como referente ofensivo y con buen control de pelota.
De esta forma Catriel suma en 5 partidos jugados, fase revancha, 11 puntos, con 3 triunfos y empates, permaneciendo invicta la dupla Goinex/Paparone en el banco de conducción canario
Inferiores – Fecha 26
Las divisiones formativas también tuvieron protagonismo, con resultados variados:
-
Predecima: San Sebastián 0 – 2 Catriel
-
Décima: San Sebastián 1 – 0 Catriel
-
Novena: San Sebastián 2 – 0 Catriel
-
Octava: San Sebastián 3 – 3 Catriel
-
Séptima: Catriel 0 – 2 San Sebastián
-
Sexta: Catriel 3 – 0 San Sebastián
-
Quinta: Catriel 0 – 2 San Sebastián
Balance del fin de semana
Con victorias importantes en Tercera, Predecima y Sexta, más la igualdad en Octava y Primera, Catriel volvió a demostrar el crecimiento de su cantera y la entrega de sus planteles mayores. El club sigue representando con orgullo a la ciudad en cada categoría y mantiene sus aspiraciones en la recta final de la competencia.