La Depo sumó puntos importantes en la Liga Confluencia » Catriel25Noticias.com

Cipolletti-El Club Social y Deportivo Catriel cerró un fin de semana cargado de acción en la Liga Deportiva Confluencia, con partidos disputados en diferentes divisiones frente a San Sebastián.

Tercera División

En un encuentro muy parejo, la Tercera de Catriel logró imponerse por la mínima diferencia y festejó un triunfo clave como visitante. El gol lo marcó Tiziano Martínez, sellando el 1-0 que permitió sumar tres puntos fundamentales para la tabla de posiciones.

Primera División

El partido de Primera también tuvo sus emociones. En esta ocasión, Catriel y San Sebastián empataron 1-1 en un duelo intenso y disputado, siendo locales lo de Cipolletti. El tanto aurinegro fue convertido por Nacho Cortés, quien volvió a destacarse como referente ofensivo y con buen control de pelota.

De esta forma Catriel suma en 5 partidos jugados, fase revancha, 11 puntos, con 3 triunfos y empates, permaneciendo invicta la dupla Goinex/Paparone en el banco de conducción canario

Inferiores – Fecha 26

Las divisiones formativas también tuvieron protagonismo, con resultados variados:

Predecima : San Sebastián 0 – 2 Catriel

Décima : San Sebastián 1 – 0 Catriel

Novena : San Sebastián 2 – 0 Catriel

Octava : San Sebastián 3 – 3 Catriel

Séptima : Catriel 0 – 2 San Sebastián

Sexta : Catriel 3 – 0 San Sebastián

Quinta: Catriel 0 – 2 San Sebastián

Balance del fin de semana

Con victorias importantes en Tercera, Predecima y Sexta, más la igualdad en Octava y Primera, Catriel volvió a demostrar el crecimiento de su cantera y la entrega de sus planteles mayores. El club sigue representando con orgullo a la ciudad en cada categoría y mantiene sus aspiraciones en la recta final de la competencia.