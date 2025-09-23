Llegaron al Puerto SAE 8 mil toneladas de acero para el oleoducto VMOS » Catriel25Noticias.com

El fin de semana arribó el buque Coreship OL con parte de las chapas que estarán destinadas a la construcción de los seis tanques de almacenamiento del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur en Punta Colorada. La descarga comenzó este lunes en San Antonio Este y demandará cinco días.

El Puerto de San Antonio Este recibió este fin de semana al buque Coreship Ocean Lance, con 8.000 toneladas de chapas de acero destinadas a la construcción de los tanques de almacenamiento del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). La operación, anunciada a mediados de año por el Gobernador Alberto Weretilneck, comenzó este lunes a las 7 de la mañana.

El acero, adquirido en Corea y embarcado en China, será descargado durante cinco días, con la participación de 60 trabajadores por turno, en una maniobra logística de gran magnitud para la Provincia.

Río Negro, protagonista del desarrollo energético

El VMOS es uno de los proyectos estratégicos más importantes del país, que permitirá ampliar la capacidad de transporte de petróleo desde Vaca Muerta hasta el Atlántico, consolidando a Río Negro como un actor clave en la matriz energética nacional.

“El inicio de esta operación marca una nueva etapa concreta, con impacto directo en el empleo local, en la logística portuaria y en la proyección energética del país”, destacó el Gobernador Weretilneck en sus redes sociales.

Próximos pasos

Una comitiva oficial recorrerá este martes por la tarde las instalaciones del Puerto de San Antonio Este para observar el proceso de descarga. Además, se prevé la llegada de nuevos embarques en los próximos meses con el mismo destino.

Con este avance, Río Negro refuerza su papel estratégico en el futuro energético de la Argentina, generando empleo, inversión y desarrollo federal.