Seguridad Vial. «Preparar el vehículo para el invierno: baterías» » Catriel25Noticias.com

La batería del coche es un elemento fundamental en cualquier vehículo con motor, todos los vehículos necesitan un lugar donde almacenar energía, como mínimo para ponerse en marcha.

Ante la eminente llegada del invierno, nos vemos obligados a controlar a batería del automóvil. Las temperaturas influyen significativamente en el rendimiento de la batería al momento del arranque de tu vehículo. A la mayoría nos cuesta levantarnos y ponernos en marcha en una fría mañana de invierno, y a la batería de tu auto le ocurre exactamente lo mismo.

La batería del coche es un elemento fundamental en cualquier vehículo con motor, todos los vehículos necesitan un lugar donde almacenar energía, como mínimo para ponerse en marcha.

Las baterías son esas cajas que encierran la energía necesaria para conseguir que un coche arranque, se mueva, tenga luces y hasta asientos con calefacción. Esa dosis de energía, posteriormente se recupera a través del alternador o con el aprovechamiento de la energía cinética del vehículo.

Las baterías tienen una vida útil que generalmente suele mostrarse con especial hincapié en invierno, cuando bajan las temperaturas.

La electricidad procede de una reacción química. Aunque hay varios tipos de batería, actualmente las más comunes siguen siendo las de plomo-ácido: dos placas (positiva y negativa) que quedan sumergidas en un electrolito compuesto por agua y ácido sulfúrico.

Cuando encendemos el automóvil, necesitamos una cantidad de tensión suficiente como para que al girar la llave (o pulsar el botón correspondiente) el motor de arranque mueva el motor térmico, haciendo girar el cigüeñal. Con un polímetro podemos comprobar el estado de carga de la batería para buscar una cifra que esté siempre por encima de 12 V. De ahí para abajo es hora de pensar en tomar medidas: o enchufar la batería a un cargador o cambiar la misma.

LA VIDA DE LA BATERÍA

Las temperaturas extremas pueden hacer que la reacción en el interior de la batería se vea afectada. Por ejemplo, el calor extremo puede hacer que se evapore el agua del electrolito. Sin embargo, los signos de agotamiento más agudos de una batería de coche se muestran en invierno.

A temperaturas próximas o bajas a los 0ºC la reacción química se ralentiza, haciendo decaer su rendimiento y dando como resultado una inusual pereza en la fase de arranque. También puede suceder que el motor no se mueva y sólo percibamos un chasquido repetitivo procedente del vano motor.

Quizás te preguntes: «No hace demasiado frío, ¿por qué se me está agotando la batería?«. Este es un problema común para los conductores del sur. Las gélidas temperaturas invernales sí sobrecargan la batería, pero no suelen ser las causantes de su muerte. En definitiva, el verdadero asesino de las baterías de coche es el calor del verano. Provoca corrosión interna y evapora los electrolitos de los que depende.

Recuerda que una batería en buen estado es fundamental para el primer arranque y posterior funcionamiento de tu vehículo, especialmente durante los meses de invierno.

Por: Néstor Vidal

Este profesional es integrante de –CIFTT (Centro de Investigación Forense y Tecnología del Tránsito) – siendo mi intención a través de estos artículos, promover los comportamientos seguros en las calles y rutas de la provincia y la nación.

Este profesional es Perito Investigador del CIQUIME – (Centro de Información Química para Emergencias) – Perito de Investigación Forense de Incendios con registro N.º DIFI 309-18”. NFPA (National Fire Protection Association). Bajo las Normas N° 1033 aplicadas en los Estados Unidos, bajo las certificaciones la I.A.A.I. (International Association of Arson Investigators) organismos gubernamentales y Agencia A.T.F. (Bureau of Alcohol, tobacco, firearms and explosives – Agencia federal de alcohol, armas y explosivos) – Integrante de -CIFTT – (Centro de Investigación Forense y Tecnología del Tránsito) – en Alianza con SCI – (Servicios Criminalísticos Inteligencia Colombia)- Miembro Suscripto al programa del Instituto Nacional de Justicia (NIJ) de la Agencia de Investigación Científica Forense, Evaluación y Tecnología del Departamento de Justicia de los Estados Unidos – (999-N. Capitol St., NE, Washington, DC 20531).