«Seremos la Perla del Oeste», dijo Monsalve » Catriel25Noticias.com

En el marco del aniversario de la localidad, el intendente Leonardo Monsalve encabezó el acto donde reivindicó la lucha que permitió la explotación de Medanito y reclamó por la reparación de la ruta 151.

“Es un logro, una gesta histórica para los trabajadores y vecinos de la localidad”, dijo

“En base a esa extracción de petróleo, 25 de Mayo es lo que es, y sobre eso giran la mayoría de los puestos de trabajo y las regalías municipales que permiten mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, expresó el jefe comunal, quien recordó las épocas de incertidumbre laboral y valoró el esfuerzo colectivo de los trabajadores.

El mandatario estuvo acompañado por el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, a quien agradeció por el respaldo en esta causa. “Cumplimos esa gesta histórica en Santa Rosa y en el puente de Dique por todos los compañeros trabajadores”, subrayó. También acompañaron Intendentes vecinos y funcionarios provinciales.

Monsalve también puso el foco en las deudas pendientes, particularmente el estado de la ruta Nacional n° 151: “Es intransitable y se ha llevado demasiadas vidas. Ya hemos iniciado gestiones para que se repare de una vez por todas”.

Asimismo, destacó la entrega de 34 nuevas viviendas, las mejoras en instituciones educativas y el crecimiento institucional alcanzado en apenas un año y medio de gestión. “Hoy tenemos un pueblo que recibe bien al turista, que crece y que es elegido por muchos. Eso habla del futuro que estamos construyendo”, dijo.

Finalmente, el intendente ratificó el compromiso de seguir defendiendo los derechos de los Veinticinqueños y proyectó un futuro de inversiones: “Pronto vendrán buenas cosas, y esta ciudad será una de las más importantes de la provincia y del país, la Perla del Oeste”, subrayó

EN LA MAÑANA

Las actividades se iniciaron a la mañana con la inauguración de las remodelaciones de la Escuela 248 «Crezca Grande» y la entrega de 34 viviendas. “El gobernador siempre está presente, no pudo llegar por las inclemencias climáticas, pero acá está todo su equipo”, expresó el intendente Leonel Monsalve.

A pesar de que a última hora el gobernador Ziliotto desistió de viajar a 25 de Mayo dado que en ésos momentos se abatió sobre Santa Rosa y la zona una fuerte tormenta, una gran cantidad de funcionarios provinciales llegaron vía terrestre en horas de la mañana. A la hora de los actos, fueron notorias las presencia de los ministros arquitecto Alfredo Intronati (Obras Públicas); Marcela Feuerschvenger (Educación); Guido Bisterfeld (Hacienda y Finanzas); doctor Horacio Di Nápoli (Seguridad); la presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda, Erica Riboyra; la diputada nacional Marcela Coli; integrantes del Concejo Deliberante; intendentes de la zona, además de funcionarios provinciales y municipales; y una importante cantidad de vecinas y vecinos.

La primera actividad festiva fue a las 10 de la mañana, y consistió en la inauguración de las obras de adecuación de la Escuela primaria, conocida como “Crezca Grande”. Allí, el tradicional corte de cintas inaugurales fie encabezado por el ministro de Obras Públicas, arquitecto Alfredo Intronati. Lo acompañaron el intendente Monsalve y la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Marina Álvarez.

Entrega de 34 viviendas.

Sin dudas, la entrega de sus viviendas a 34 familias fue lo más emotivo de la jornada. Así lo expresó una de las adjudicatarias Paula Andrea Millán, quien representó al resto de los beneficiarios, quien con una frase reflejó lo que significa acceder a una casa en 25 de Mayo, dado el crecimiento poblacional de los últimos años: “me inscribí hace 20 años al IPAV hasta llegar a éste momento de recibir la llave de la casa que nos permitirá a continuar con la crianza de nuestros hijos”.

Enseguida dio su mensaje Erica Riboyra, la presidente del IPAV quien explicó que la obra tuvo un pequeño atraso por cuestiones ajenas. “La construcción venía a buen ritmo, pero se cortaron los fondos que venían desde Nación. Luego el gobernador Sergio Ziliotto tomó la decisión política que esas obras no se detengan y se continuaron con fondos provinciales”, puntualizó.

Asimismo dejó en claro que a Ziliotto y su equipo no lo mueven acciones partidarias a la hora de pensar en la gente. “Hay algo que tenemos bien en claro, que es que las familias de La Pampa necesitan viviendas y más allá de los colores políticos, por eso todos juntos tenemos que defender ésas políticas”, pidió la funcionaria.

“Por eso digo que junto al gobernador de La Pampa hubo un camino de acompañamiento a partir de tener en claro cuales son las necesidades de las familias pampeanas y estar junto a cada una de ellas para dar respuestas”, señaló Riboyra.