fuerte respaldo petrolero » Catriel25Noticias.com

El Secretario General del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, acompañó al intendente, a las autoridades y a la comunidad en el histórico anuncio de la licitación de Medanito.

El líder petrolero recordó los momentos de incertidumbre que atravesaron los trabajadores y sus familias:

“Las primeras veces nos atendieron y nos escucharon, se sensibilizaron con la necesidad de una familia, de muchas familias que tenían esa gran incertidumbre que era qué va a pasar con nosotros si perdemos el trabajo. Entonces juntos nos pusimos a trabajar, nos hicimos presentes y acompañamos al señor Intendente y al pueblo de 25 de Mayo”.

El dirigente sindical resaltó la importancia de la unidad y la persistencia en la lucha:

“Estas peleas son duras porque a veces no se entiende qué pasa cuando priman los intereses personales o corporativos. Por eso decidimos marchar a Santa Rosa, fuimos en paz, a decir que nos escucharan. Y gracias a Dios, después de mucho sufrimiento, salió esto tan importante que es la licitación de Medanito, que considero un triunfo de todos los que estamos ligados a la actividad petrolera y a los pueblos que dependen de ella”.

Asimismo, adelantó que el compromiso del gremio va más allá del logro alcanzado:

“Asumimos otros compromisos como obras importantes que vamos a realizar acá en 25 de Mayo. Queremos que el pueblo sepa que vamos a estar presentes, porque este sentimiento lo compartimos todos los compañeros”.

“Ha sido un honor acompañarlos en esta lucha desde la trinchera que nos tocó ocupar, y en eso no vamos a retroceder un solo paso”.

Finalmente, Rucci cerró con un mensaje de identidad y pertenencia para todos los trabajadores petroleros:

“Ningún petrolero tiene fronteras, porque somos todos iguales y somos todos sangre negra. Muchísimas gracias, compañeros”.

El gremio firmó un convenio para la construcción de un Centro Recreativo en la localidad Pampeana. El mismo estará emplazado sobre la Ruta Provincial 34.