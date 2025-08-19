sigue en terapia intensiva la joven policía de 25 de Mayo. Hablan el Comisario y el padre » Catriel25Noticias.com

La joven agente de la Policía de La Pampa permanece internada en terapia intensiva en la clínica Juan Domingo Perón de Catriel, tras sufrir un disparo en el tórax el pasado domingo en su vivienda de calle Caleufú 242, en la localidad de 25 de Mayo. Continúa estable en la UTI de Clínica Perón

Los hechos

El subcomisario inspector Roberto Rondau confirmó a radio «Alas» que el hecho ocurrió alrededor de las 19:30 horas del domingo pasado, cuando personal policial acudió al lugar tras recibir un aviso de un compañero de la fuerza y de una vecina policía, luego de que la mujer manifestara, mediante mensajes, su intención de quitarse la vida.

“Al arribar al domicilio constatamos que la empleada policial se había efectuado un disparo con su arma reglamentaria. Fue trasladada de inmediato al hospital local y luego derivada a la clínica Perón de Catriel, donde permanece internada”, explicó Rondau.

Investigación en curso

La fiscalía de 25 de Mayo interviene en el caso, bajo la carátula de investigación preliminar. En el lugar se secuestraron el arma reglamentaria, los teléfonos celulares de la agente y anotaciones personales que habrían dejado constancia de sus intenciones. “Por el momento, los indicios marcan una autoagresión. Sin embargo, la investigación continúa y la carátula podría modificarse según los resultados de las pericias”, señaló Rondau.

Las diligencias están a cargo de la Agencia de Investigación Científica de General Acha y Santa Rosa, que realizará pruebas claves como la apertura de los teléfonos y el dermotest.

Situación de la pareja

En relación a la pareja de la joven, Rondau indicó que el hombre continúa detenido mientras se aguardan los resultados de las pericias. “No pertenece a la fuerza policial y su situación legal dependerá de lo que determine la fiscalía una vez que se cuente con las pruebas”, precisó.

Conmoción en la fuerza

La agente presta servicios en la división Toxicomanía y nunca había registrado intervenciones previas de carácter psicológico. La noticia generó fuerte impacto en la comunidad policial de 25 de Mayo. “Somos una localidad pequeña, nos conocemos todos, y este hecho nos golpea profundamente. Desde el primer momento, compañeros de la fuerza acompañan a la joven y a su familia en este difícil momento”, expresó el subcomisario inspector.

LA VOZ DE LA FAMILIA

Este martes por la mañana, el padre de Greta, Oscar Mendoza habló con radio “Alas” y agradeció las muestras de afecto de la comunidad de 25 de Mayo, Catriel y de otros lugares que le han llegado.

“Mi hija es fuerte y sé que va a salir de esta. Estamos acompañándola como familia y sabemos que ella y mi nieto van a estar bien” (Greta cursa un embarazo de 16 semanas).

Mendoza, familia y amigos aguardan pacientemente cada parte médico diario sobre la joven mujer que continúa en terapia intensiva. El proyectil le perforó un pulmón y deben estabilizarla para comenzar con su recuperación.