concesionarias adheridas en Río Negro y Neuquén » Catriel25Noticias.com

El Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos enfocada específicamente en la compra de autos nuevos o usados. El programa se llama +Autos con BNA y busca facilitar la adquisición de vehículos mediante un préstamo digital y ágil. En la provincia de Neuquén, 19 concesionarias adhieren al plan.

El plan contempla sumas entre $1.000.000 hasta $100.000.000 con plazos de financiación de hasta 72 meses, cuotas fijas según el sistema francés y tasas de interés establecidas. El crédito es personal y de libre acceso, según evaluación crediticia. Se puede financiar hasta el 100% del valor del vehículo a adquirir.

Cuáles son las concesionarias adheridas en Río Negro

En todo el territorio de la provincia de Río Negro se encuentran 17 concesionarias adheridas, 8 de ellas están en Bariloche, 4 en General Roca y 5 en Viedma. En Cipolletti no hay, aunque si se pueden encontrar 14 de ellas en Neuquén capital.

Bariloche

Automotores Fiorasi Y Corradi S.A., Av. 12 De Octubre 2064

Brenson Autos, Luis Piedrabuena 6038

Nippon Car S.R.L., Elordi 320

Nippon Car S.R.L., Elordi 556

Sahiora S.A., Moreno Y Elordi

Taraborelli Automobile S. A., Vice Almte. O’Connor 1018

Taraborelli Cars, Luis Piedrabuena 6038

Taraborelli Fr, O Connor 992

General Roca

Iruña S.A., Avenida Roca 570

Nippon Car SRL, Avenida Roca 616

Pire Rayen Automotores S.A., Avenida Roca 525

Sahiora S.A., Avenida Roca 673

Viedma

Arias Hermanos S.A., Av. Caseros 1882

Bahia Automotores S.A., Zatti 623

Lider Automotores, Caseros 1377

R1 Bahía Blanca S.A., Tucuman 82

Rot Automotores, Caseros 1377

Cuáles son las concesionarias adheridas en la provincia de Neuquén

De las 19 concesionarias adheridas en todo el territorio de la provincia de Neuquén, 14 se encuentran en la capital, dos en Cutral Có, dos en Zapala y una en Centenario. Corresponden a las marcas Volkswagen, Toyota, Fiat, Jeep, Ram, Citroën, Peugeot, Chevrolet, Ford. Algunas de ellas son multimarca.

Neuquén

Iruña S.A., Felix San Martin 1650

Iruña S.A., Perticone 2085

Nippon Car S.R.L., Perticone 2095

Nippon Car S.R.L., Perticone 1575

Pire Rayen Automotores S.A., Belenguer2475

Pire Rayen Automotores S.A., Eugenio Perticone 825

Pire Rayen Automotores S.A., Eugenio Perticone 905

Pire Rayen Automotores S.A., Belenguer 2475

Pire Rayen Automotores S.A., Felix San Martin 936

Pire Rayen Automotores S.A., Ruta 22 Y B. Houssay

Sahiora S.A., Perticone 851

Sapac S.A., Eugenio Perticone 975

Sion S.R.L., J. J Lastra972

Taraborelli Patagonia, Juan Julián Lastra 4600

Centenario

Acceso Norte Automotores, Ruta 7 Y Jamaica

Cutral Co

Nativa S.A.C.I.F., Av. Olascoaga 816

Roman Alejandro Luis, Av Olascoaga Y Misiones 240

Cómo sacar un préstamo del programa +Autos con BNA

La gestión del préstamo se realiza exclusivamente en concesionarias adheridas. El interesado debe presentar el DNI, consultar la oferta vigente y autorizar el vendedor a cargar sus datos personales junto a los del vehículo elegido. Luego, recibe un correo para efectuar la validación biométrica y aceptar el contrato digital. La aprobación es inmediata.

Un requisito esencial es que solo las personas físicas pueden sacar préstamos, ninguna empresa puede hacerlo. Otra condición importante para el acceso a un crédito es ser de nacionalidad argentina o ser extranjero con residencia.

No es requerimiento ser cliente previo del Banco Nación, solamente hace falta darse de alta por la aplicación BNA+. Todo el procedimiento es digital, sin papeles ni gestiones adicionales.

El crédito ofrece una TNA fija del 38% durante todo el período acordado. La TEA asciende al 45,37%, mientras que el costo financiero total (CFT) efectivo anual llega al 57,02%. Estos valores incluyen el capital, intereses y el IVA sobre intereses, pero no incorporan posibles impuestos de sellos provinciales.

Las cuotas mensuales se debitan automáticamente de la caja de ahorros del beneficiario, quien debe mantener saldo suficiente para cumplir con el pago en fecha.