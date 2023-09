Silvina envía medicamentos a todo el país

Silvina Gastiazoro es farmaceútica y desde hace años tiene un rincón solidario. En 2023 formó una red de asistencia que llega a todo el país.

Una publicación en redes sociales llevó una red solidaria del Alto Valle a todo el país. Silvina Gastiazoro es farmaceútica y desde hace años tiene un rincón solidario en su comercio: recibe pedidos de medicamentos de personas que no los consiguen o no pueden comprarlos y sale a repartirlos. Sus remedios ya llegaban a todo el Valle, pero este año comenzaron a viajar a cualquier rincón del país donde se pueda dar una mano con alguien que lo necesita.

“En forma chiquita, hace 20 años que hacemos este trabajo solidario. Y con los envíos a todo el país empezamos este año. Amor, felicidad, es lo que me llevo yo. Saber que puedes ayudar a otro no tiene precio”, dijo Silvina sobre su tarea, noble como pocas. Y, rápidamente, aclara que el trabajo solidario que realiza es parte e una red con otras instituciones a través de la que se coordinan donaciones y envíos.

“Yo siempre en la farmacia recibía medicaciones de la gente de Cinco Saltos, Barda del Medio y Codero, y la iba donando en la zona, en Ferri, en la salita de Barda, en la salita del Arroyón. Y bueno, hace un tiempo me llegó una caja bastante importante de medicamentos con mucha medicación oncológica. Lo subí a las redes sociales y una señora me etiquetó y comunicó con la Fundación Solidaridad Cáncer de la Ciudad de Buenos Aires”, recordó Silvina sobre cómo comenzó a enviar medicina, insumos médicos y elementos de ortopedia a distintos puntos del país.

“Existen muchos puentes solidarios. Nosotros recibimos medicación, armamos un grupo de WhatsApp y las publicamos. Y ahí quien necesita, pide, se arma una caja y sale hacia cualquier parte del país”, detalló a LU19.

El trabajo solidario es parte de la vida de Silvina desde siempre. “Yo soy bombera voluntaria, no estoy ejerciendo porque no me dan los tiempos, pero siempre estuve en cuestiones solidarias. A mí me gusta. Y esto es más fácil desde el punto de vista de que yo en la farmacia, por ejemplo, tengo un sector que es la farmacia solidaria. Gente que necesita, vamos coordinando y se llevan la bolsita de medicacion. Esto no tiene precio, a mí me llena”, contó.

“Lo que le pedimos a la gente que no deje vencer la medicación. Todo suma, no se preocupen, junten y me avisan por redes sociales, yo después selecciono. Nosotros nos encargamos de verificar la medicación”, pidió.

Actualmente, la red solidaria recibe pedidos de todo tipo, especialmente de leche, suplementos alimentarios, pañales y medicamentos para la presión. “Se necesitan muchísimo porque en este momento ni las obras sociales, ni las prepagas, los están entregando de acuerdo a la necesidad del paciente”, concluyó.

(LMCipolletti)