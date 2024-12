sin acuerdo por regalías, se cayó la sesión por Medanito » Catriel25Noticias.com

Se frustró la sesión extraordinaria para analizar el proyecto de ley para habilitar la licitación de la concesión del área petrolera El Medanito por 25 años. Se abrió la sesión -con los diputados de peronismo y del PRO sus bancas-, pero luego se pasó a comisión y no hubo acuerdo para sacar un dictamen único. ¿La principal diferencia? Cuáles serán los porcentajes de las regalías a pagar por la empresa que se haga cargo. Actualmente por este área se paga el 35% y la intención es bajarlas a un piso del 15% al 20%, con el fin de atraer inversiones en un contexto de sobreofertas de áreas convencionales y la migración de compañías a la formación no convencional de Vaca Muerta.

La sesión extraordinaria fue convocada para las 9 horas y arrancó cerca de las 10.30. En las bancas se observó la división en el frente opositor: el Pro dio cuórum, en tanto que en la UCR no bajó a la sesión.

Los radicales reiteraron su posición: que no quieren avanzar con la ley si antes no tienen el llamado data room.

Ni bien arrancó la sesión, el diputado peronista Espartaco Marín pidió que la Legislatura se constituyera en comisión: argumentó que, al no haberse tratado el proyecto en comisión, correspondía que se constituyera la comisión. De esa manera, la sesión pasó a un cuarto intermedio. Después de más de dos horas en comisión, volvieron todos los diputados al recinto (también los de UCR, que en el arranque no habían estado). En ese momento, Marín anunció que no habían llegado a acuerdo para sacar dictamen, por lo que pidió que se levantara la sesión. La moción fue aprobada por unanimidad. De esta manera, el tema no se trataría hasta marzo del año que viene.

Según pudo saber Diario Textual, en la comisión, los macristas quisieron poner un piso de un “15% mas X” (NdeR: X lo puede definir la empresa y puede ser positivo o negativo, es decir, por ejemplo, 20%, 30% o incluso, si es negativo, 12%). También propusieron cambios en el bono de ingreso y en los plazos de inversiones.

En tanto, el peronismo propuso que las empresas hagan dos ofertas: con un piso de 15% más X y otro del 20% más X.

Finalmente no hubo acuerdo. Una de las dudas es por qué no se avanzó con la aprobación de la ley, al poner una salvedad: que las regalías se podrían discutir en las próximas sesiones ordinarias que se iniciarán en marzo.

El Medanito tiene unos 200 pozos en actividad. Se ubica a 40 kilómetros de la localidad de 25 de Mayo y abarca una superficie de 834,3 km2. Es la principal área hidrocarburífera de la provincia: genera nada más ni nada menos que el 10 por ciento de los ingresos de la Provincia (de los cuales, el 25% se distribuyen entre las municipalidades).

Petroquímica Comodoro Rivadavia opera el área desde el año 1992, bajo contrato de obras y servicios. Su vencimiento original se preveía para el 18 de junio de 2016. En el Gobierno de Oscar Jorge aprobaron una prórroga por 10 años, por lo que el vencimiento del contrato opera al 18 de junio de 2026. Es decir, dentro de un año y medio.

Hace unos días, el Gobierno de Ziliotto pidió a la Legislatura que se apruebe una ley para concesionar el área por 25 años. Los legisladores peronistas -en sintonía con Casa de Gobierno- quieren avanzar con la ley de concesión, pero los radicales hicieron retranca. Solicitaron que, antes de que se avance con la ley, se presente el data room del área, es decir, el informe técnico sobre las reservas, entre otros puntos. En ese marco, desde Casa de Gobierno dijeron que iban a hacer modificaciones al proyecto de ley: entre ellas, que se incorpore la exigencia del data room antes de confeccionarse el pliego licitatorio. Incluso llegaron a decir, en un comunicado de prensa, que estaban dispuestos a discutir todos los cambios que propusieran de la oposición para mejorar el proceso.

En tanto, el PRO, presionado por el intendente de 25 de Mayo Leonel Monsalve (PRO), dio cuórum. Comunidad Organizada, en tanto, no apareció por el recinto.

En mayo, el Gobierno provincial conformó una Mesa de Trabajo, integrada por funcionarios, diputados y hasta la intendencia de 25 de Mayo, que rechazó el pedido de prórroga que hizo PCR y recomendó volver a licitar el área.

La comisión, por ahora, puso tres condiciones para la concesión: el 80% del personal contratado deberá ser residente de La Pampa; la estatal Pampetrol tendrá una participación del 20%; y la compañía deberá presentar un proyecto de inversión sobre energías renovables. En tanto, como no hubo acuerdo en la mesa, las regalías serán definidas por la Legislatura.