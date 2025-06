sin clases ni oficinas en Río Negro » Catriel25Noticias.com

El Gobierno confirmó que habrá asueto para empleados públicos y jornada institucional en las escuelas por el día de los trabajadores estatales el próximo 27 de Junio..

Las oficinas administrativas del gobierno de Río Negro permanecerán cerradas y las escuelas de Río Negro no tendrán alumnos por la celebración del día del Empleado Público. El gobernador Alberto Weretilneck firmó el decreto que otorga un día libre a los estatales de la provincia. Los docentes tendrán que concurrir a su trabajo pese al día sin clases.

A través del Decreto N° 513/2025, el Gobernador de Río Negro declaró no laborable el viernes 27 de junio para la Administración Pública Provincial, en conmemoración del Día del Empleado y la Empleada Pública. En consecuencia, los trabajadores estatales no tendrán que concurrir a sus puestos de trabajo en las oficinas de administración y atención al público.

La fecha remite a la adopción del Convenio 151 y la Recomendación 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 27 de junio de 1978, que reconocen el derecho a la negociación colectiva y regulan las relaciones laborales en el sector público.

Río Negro adhiere a esta conmemoración nacional establecida por la Ley N° 26.876 y lo hace en línea con lo dispuesto por el Decreto provincial N° 376/19, que instituyó este día no laborable de manera anual para los organismos estatales.

El decreto también invita a los municipios rionegrinos a adherir e instaurar la jornada como no laborable en sus respectivas administraciones públicas. Hasta el momento, el Municipio de Cipolletti no confirmó si adherirá al día no laborable.

Sin clases en Río Negro

La medida forma parte del reconocimiento institucional a las trabajadoras y trabajadores del Estado, fundamentales en la prestación de servicios a la comunidad en todo el territorio provincial.

En tanto, el Consejo Provincial de Educación dispuso la suspensión del dictado de clases en las escuelas de Río Negro. Sin embargo, los docentes sí tendrán actividad laboral ya que se dispuso una jornada institucional. Se debe a que maestros y maestras celebran su día el 11 de septiembre.