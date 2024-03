sin desayuno en escuelas por deudas millonarias

Varias voces se alzaron hoy reclamando pagos atrasados por parte del municipio local relacionados a proveer servicios a las escuelas de la localidad, Peñas Blancas y Valle Verde.

Una panadería decidió cortar la distribución hasta tanto no se le pague una deuda de varios miles de pesos.

Una verdulería y despensa que provee mercadería ya cortó la semana pasada y no esatá llegando frutas a las escuelas ni dulces para el desayuno.

Otra mujer de una empresa de servicio generales que hace mantenimiento también reclamó se le pague una deuda millonaria.

En algunos casos fueron los mismos directivos de escuelas que compraron con fondos de los colegios para que los chicos no se queden sin el desayuno.

Por su parte Analía Coronado, quien está a cargo de Convenios Escolares dijo lo siguiente: “La verdad que la situación es mala, se desprende desde un contexto nacional ya conocido, inflación, precios, aumento de insumos etc etc. Si bien hemos ido compensando esta problemática, ahora el Municipio está en una etapa compleja, asume el compromiso de proveer transporte, mantenimiento edilicio y el terma de refrigerio, desayuno y demás. Es necesario aclarar que provincia debe enviar los fondos a la entidad pública local, el municipio es un nexo en realidad, pero sino ingresa ese dinero es difícil afrontar los pagos ya que el Ministerio no responde y llegamos a un cuello de botella.”

“Las rendiciones locales de Convenio Escolar se presentan en tiempo y forma a Provincia, pero ya no depende de nosotros que ellos envíen estos fondos, los cuales figuran atrasados de forma total desde octubre”.

“Parcialmente han enviado algo del dinero por alimentos, pero si repartimos eso entre todos los proveedores, el dinero es poco”.

“Estamos en dialogo permanente, advirtiendo por situación a Provincia y además pidiendo un incremento de dinero en el convenio porque todo aumenta”

“Es entendible que los proveedores decidan cortar el suministro, hay un caso que una panadería asiste a 16 puntos. Está en riesgo retomar con esto, al igual que verdulería y así con mantenimientos edilicios y hasta el transporte escolar”, dijo la funcionaria

El delegado de Educación en la localidad Marcelo Bustos, apuraba gestiones hoy para resolver la problemática.