Soria contra la motosierra de Milei » Catriel25Noticias.com

La tarde del jueves en Catriel no fue una más. La plazoleta céntrica se transformó en escenario de un encuentro cargado de energía militante, donde el candidato a senador Martín Soria encendió la esperanza y la pasión política de los presentes.

Acompañado por la intendenta Daniela Salzotto, Soria se mostró cercano a los jóvenes, a los trabajadores y a los emprendedores locales, dejando en claro que el peronismo sigue latiendo con fuerza en cada rincón de Río Negro.

“El voto joven es clave para construir futuro. El 26 tenemos la herramienta para ponerle un freno a Milei y defender la justicia social, la educación y el trabajo”, lanzó, levantando aplausos y banderas.

La jornada cerró en una colmada unidad básica, donde la militancia acompañó con cánticos y emoción cada palabra. “Pensaron que podían borrar nuestra historia, pero hoy demostramos que el peronismo está más fuerte que nunca. El 26 comienza el camino para recuperar el sueño colectivo de una provincia y un país más justos”, aseguró Soria.

Con tono desafiante, llamó a la unidad del movimiento nacional y popular: “La única manera de defender a Río Negro es juntos, con un peronismo fuerte que represente a los trabajadores, a los jubilados y a los jóvenes que no se resignan a un futuro de motosierra”.

Catriel se vistió de peronismo y la militancia se fue con un mensaje claro: el 26 de octubre, las urnas serán la trinchera para frenar el ajuste y defender la justicia social.