Weretilneck optimista por la cercanía con «Vaca Muerta» » Catriel25Noticias.com

El Gobernador de Río Negro habló en radio “Alas” y se refirió a las grandes posibilidades que se abren para la zona en relación  a la extracción del petróleo no convencional en  “Vaca Muerta Rionegrina”.

También  celebró el avance de las obras vinculadas al oleoducto Vaca Muerta Sur y la llegada de acero al puerto de Sierra Grande. “Esto marca un antes y un después porque por primera vez los patagónicos vamos a poder exportar desde nuestras propias costas. Ya hay 2.700 personas trabajando, de las cuales un centenar son de Catriel”, indicó.

El gobernador remarcó que Río Negro es una de las pocas provincias que en este contexto generó empleo, reduciendo los índices de desocupación y pobreza.

También El mandatario dijo que Catriel se verá beneficiada con la producción de petróleo no convencional en el yacimiento “Loma Guadalosa” en la zona de Entre Lomas.

“En la explotación del No convencional ya estamos  con Phoenix  en Confluencia Norte  y Confluencia Sur donde se está haciendo el segundo pozo. Luego de eso,  tenemos autorización para PAE (Panamerican Energy y Tango Energy)  en  Loma Guadalosa,  después una iniciativa privada en  Cinco Saltos Norte  de CAPEX, otra en Cinco Saltos Sur de PAE  y estamos  esperando Río Neuquén  a partir de Refi Pampa  y Petrobras  así que  en todas estas  formaciones de vaca muerta con muchas  expectativas de poder crecer  mucho más de lo que estamos  haciendo hoy”, agregó

“Estamos muy entusiasmados y sabemos la importancia  que esto tiene para Catriel porque más allá de estar a algunos kilómetros es lo más cerca que tenemos y sabiendo del perfil petrolero que tiene Catriel, las empresas  tendrán empleo calificado y sin dudas más movimiento comercial en la localidad.  Catriel está dentro del esquema de mejor producción petrolera  de Río Negro y es  uno de los activos protagonistas siempre”, aclaró

“Aconcagua”  ahora es “Tango Energy” 

Consultado si se va encaminando la relación con Vista Oil (responsables de las áreas) por los yacimientos que operaba Aconcagua Energía y que tuvo que abandonar por inconvenientes económicos, el Gobernador remarcó: «Tenemos ahí una tarea con Pablo Iulano (el nuevo CEO  de la empresa)  es gente  que sabe mucho de petróleo  y creemos que que van a poner todo lo que hay que poner para que los yacimientos vuelvan a recuperar  la producción que tenían  y fundamentalmente  que el beneficio  de la producción  de Tango  esté  directamente relacionado  a Catriel,  ya sean trabajadores  como también  en las distintas empresas  que presten los servicios”.



