suspenden clases por caída de techo en una escuela

El Consejo Escolar de Catriel determinó la suspensión de clases en ambos turnos en la Escuela primaria Nª218 para este viernes 08 de septiembre para realizar tareas de mantenimiento, luego de comprobarse que las filtraciones del techo provocaron el desprendimiento del cielorraso.

La medida fue adoptada tras el reclamo de los padres autoconvocados que este jueves al mediodía se reunieron frente al establecimiento educativo y manifestaron su malestar por la suspensión de clases “son 5 las aulas afectadas, necesitamos un espacio físico urgente donde nuestros chicos tengan clases”.

“No queremos que nuestros hijos falten por ser solidarios con otros grados porque no corresponde, ellos se tienen que hacer responsables“, reclamaron en diálogo con “Radio Alas”.

“Nos entregaron un informe que no dice que el aula realmente está habilitada para que los chicos puedan concurrir. La mayoría de los Padres Autoconvocados de la Escuela 218 presentes en el día de la fecha 07/09/2023 decidimos no asistir a la escuela hasta no obtener solución definitiva de la problemática edilicia que tiene la escuela; ya que se extiende a 5 grados con desprendimiento de sedimentos”, expresaron.

La legisladora provincial e intendente electa Daniela Salzotto se hizo presente en el lugar y en diálogo con “Radio Alas” manifestó: “lamento que se haya llegado a esta situación, hace aproximadamente dos meses me reuní con los padres, el ministro de educación y el consejero escolar están al tanto de la situación, se podría haber considerado previamente el estado en el que estaba el techo de la escuela”.

“Solicitamos la presencia del referente del ministerio de educación de la provincia con un equipo técnico, que se plantee un plan B que garantice la concurrencia de los chicos, será en otro establecimiento que decidan, pero a la brevedad. Formemos una comisión donde se pueda trabajar como amerita la situación, si es necesario 24 hs para que se decida la continuidad escolar de los chicos“.

CONSEJO ESCOLAR

Finalmente en las primeras horas de la tarde de este jueves, el Consejo Escolar de Catriel, a cargo de Marcelo Bustos, informó que a partir del Acta de Actuación ante Contingencias de Higiene, Seguridad, Habitabilidad y Emergencias Climáticas, producto de las filtraciones en el techo, comenzaron a producirse desprendimientos en el cieloraso de determinadas aulas, en particular en lado oeste del edificio escolar, se dispuso: Suspender de forma total las actividades presenciales en ambos turnos el día 08 de septiembre de 2023 para la totalidad de los estudiantes que cursan en la Escuela Primaria N°218, con el fin de realizar las tareas de mantenimiento correspondientes.

Por otra parte se solicitará a la Dirección de la Escuela la presentación de un plan de reorganización de contenidos y el desarrollo de actividades en entornos virtuales.