Un aceite de oliva rionegrino, el mejor del país » Catriel25Noticias.com

El aceite de oliva elaborado por Familia Kanje, de San Antonio Este, fue distinguido con el premio Best Argentina en la competencia Olivinus 2025, considerada la más importante de América Latina. El galardón posiciona al producto rionegrino como el mejor aceite de oliva del país y uno de los más destacados de la región.

La historia del emprendimiento familiar comenzó hace casi dos décadas. “Somos productores de aceite de oliva desde hace 20 años. Lo arrancó mi papá en 2004 porque se veían condiciones ideales para generar aceite de calidad en la zona”, contó Diego Kanje, integrante de la familia productora.

El sello distintivo de su producción está en el método. “Al hacerlo artesanal, podemos cuidar cada variable y lograr un aceite con identidad propia”, explicó Diego. Este cuidado en cada etapa -desde la cosecha de las aceitunas hasta el proceso de prensado- es lo que, aseguran, les permitió alcanzar un nivel de excelencia reconocido por los jurados internacionales.

El Olivinus se realiza cada año en Mendoza y reúne a más de 500 aceites de oliva virgen extra provenientes de distintos países y provincias argentinas, evaluados por un jurado internacional de expertos en cata y análisis sensorial. En la edición 2025 participaron productores de doce provincias argentinas, además de representantes de Italia, España, Chile, Uruguay, Perú y Brasil, entre otros.

En ese marco, el aceite artesanal de la familia Kanje no solo obtuvo el premio Best Argentina, sino también la medalla Prestigio Oro, y fue seleccionado entre los 20 mejores aceites de oliva del certamen, un logro que refleja la calidad y el trabajo sostenido a lo largo de los años.

“Este premio significa un orgullo muy grande y poder plasmar en un papel todo el esfuerzo que conlleva esto”, expresó emocionado Diego, al recibir la noticia del reconocimiento.

Desde el Gobierno de Río Negro, el Secretario de Fruticultura, Facundo Fernández, destacó las condiciones naturales que permiten este tipo de producciones en la región: “La zona de San Antonio y Las Grutas tiene condiciones agroclimáticas ideales para la producción de aceites de gran calidad. Cuenta con suelos arenosos y una barrera marina que reduce el riesgo de heladas que dañan los cultivos. Todos estos factores permiten que los aceites manifiesten cualidades únicas”, señaló.

El premio llega como un reconocimiento a dos décadas de esfuerzo y a una apuesta familiar que creció junto con el desarrollo olivícola de la provincia. Para los Kanje, representa no solo un orgullo personal, sino también la confirmación de que la Patagonia rionegrina tiene todo para destacarse en el mapa olivícola internacional.