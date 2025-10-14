Cómo formarse para conseguir empleo en Vaca Muerta » Catriel25Noticias.com

La industria del petróleo y el gas requiere conocimientos técnicos, certificaciones y entrenamiento constante para operar de forma segura en entornos complejos. En los últimos años, la expansión de Vaca Muerta elevó la demanda de personal especializado, generando una ola de capacitaciones y nuevas oportunidades laborales en todo el país.

El crecimiento de la formación técnica se volvió una pieza clave para acompañar el desarrollo de Vaca Muerta y sostener su competitividad a largo plazo. Ante la mayor actividad en yacimientos y proyectos de infraestructura, tanto el sector público como el privado intensificaron la oferta educativa orientada a la industria energética.

Uno de los casos destacados es el del centro de formación Cenova, que lanzó cursos en Piping y Gas Lift, dos disciplinas esenciales en la operación hidrocarburífera. Estas capacitaciones buscan fortalecer el perfil técnico de los trabajadores y mejorar su inserción laboral.

El Piping está vinculado al diseño y mantenimiento de tuberías, y el Gas Lift permite elevar hidrocarburos mediante inyección de gas a presión. Son áreas de alta demanda entre las empresas que operan en la cuenca neuquina. Los cursos combinan clases prácticas y teóricas con herramientas digitales, adaptándose a las necesidades de una industria en plena transformación.

En paralelo, el Gobierno de Neuquén anunció la creación del Instituto Vaca Muerta (IVM), un proyecto impulsado por la Fundación YPF que funcionará en el Polo Científico Tecnológico de la capital provincial. Su objetivo es capacitar entre 2.000 y 3.000 personas por año en los perfiles más requeridos por el sector. Con una mirada a 2030, se estima que la provincia podría triplicar la producción de petróleo y duplicar la de gas, lo que demandará más de 17.000 nuevos trabajadores.

El desarrollo energético de Vaca Muerta no solo multiplica inversiones y exportaciones, sino también oportunidades laborales concretas. Empresas como Transportadora de Gas del Norte (TGN) abrieron búsquedas activas para cubrir posiciones técnicas en Neuquén, Chos Malal y La Pampa. Los puestos incluyen mecánicos de gasoducto y de compresión, orientados a profesionales con formación en ingeniería mecánica, electromecánica o industrial.

Estas convocatorias se suman a un mercado laboral en expansión que requiere técnicos capacitados, conocimientos en mantenimiento y operación de plantas, y compromiso con los estándares de seguridad industrial. Las postulaciones pueden realizarse a través de portales de empleo como Bumeran o ZonaJobs