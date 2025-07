un barrio impregnado de olor a cloacas » Catriel25Noticias.com

Cansados de hacer reclamos a la empresa ARSA y a toda autoridad que quiera escuchar, vecinos de barrio Marini dicen “no soportar” los olores que despide una planta de tratamientos de líquidos cloacales en pleno barrio, sino, los derrames de aguas servidas en cada esquina.

Marini es uno de los barrios más céntricos de Catriel e ingreso obligado de transporte de micros de larga distancia y transporte pesado. En la misma línea, el presidente de la Comisión Vecinal declaró hace un tiempo “cada vez que tengo que hacer un trámite o salir a algún lado me tengo que bañar con perfume. Así no se puede vivir”, había dicho Javier Rivero.

Esta semana, los vecinos enviaron una nota a los medios para que alguien de una vez tome cartas en el tema.

“Somos vecinos del Barrio Marini, y ya no sabemos qué hacer con el problema de las cloacas; 0800, notas, reclamos, etc., etc. Esto es inadmisible, y luego de conversar con distintos vecinos, decidimos que lo único que nos queda es recurrir a la justicia. Habría que recordarles a los señores de Aguas Rionegrinas por que tal vez lo olvidaron que esos fluidos están compuestos por;

Sulfuro de hidrógeno

metano

amoniaco

dióxido de carbono

gases volátiles

Todos ellos en menor o mayor escala son los componentes de estos fluidos por lo tanto sabemos que estos pueden tener impactos muy graves en nuestra salud.

¿Qué están esperando, alguna desgracia? Aparte de atentar contra el medio ambiente…

Acá no hay culpables, pero si ineptos, porque la Municipalidad como dueña de casa también tiene responsabilidad, porque si en mi casa se rompe algo, yo debo asumir mis obligaciones. Creemos que esto está desbordado y lo único que nos queda es recurrir a la justicia por que todos miran hacia otro lado. No creo que el señor Gobernador no haya visto en su visita a Catriel algunas calles desbordadas de aguas cloacales.

Para nosotros hay un manejo perverso de los servicios cloacales, necesitamos una respuesta rápida. Basta de jugar con la gente”.