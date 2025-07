«Un hospital soñado donde algunos están vacios de compromiso» » Catriel25Noticias.com

Conseguir turnos para atención médica en el hospital “Dra Cecilia Grierson” es toda una odisea. “Pero más difícil aún es conseguir que te atiendan”, dijo una madre que esperaba una ecografía desde los primeros días de febrero. Sólo los profesionales y trabajadores de planta permanente más antiguos son los que sacan adelante la atención en el nosocomio.

“Me llamaron para hacerme la ecografía y les dije que mi bebé ya nació, por suerte está bien”, expresó resignada la mujer

Según un informe reservado al que tuvo acceso este medio, sólo se hacen 5 ecografías los días viernes (una cifra ínfima teniendo en cuanta la cantidad de pacientes que esperan un turno). El médico que ingresó para realizar este estudio lo hizo en los primeros días de junio y antes de cumplir el mes se tomó licencia. Los pacientes siguen esperando.

El caso que también preocupa es la atención pediátrica. Las madres pasan horas esperando un turno sin respuesta. Hay tres pediatras que deberían cubrir las necesidades de la población pero no “hay calendario de turnos. Sólo se atiene a niño sano”, contestaron hoy a este medio que quiso comprobar que lo que nos habían manifestado era verdad. “Hasta por lo menos el 15 de agosto no habrá turnos para pediatría”, nos confirmaron. Lo cierto y según tenemos entendido, siempre debería haber un profesional disponible. Eso no sucede en la práctica.

Estos son sólo dos ejemplos de la falta de seriedad y compromiso de los profesionales que prestan “servicios” en el hospital local. El 90% de los cuales prioriza su actividad privada dejando sin atención a la población más vulnerable.

Otro tema que enoja mucho a los mismos trabajadores de planta permanente son las horas extras que se pagan a los mismos médicos que deben hacer consultorio y ni siquiera cumplen con las horas mínimas de atención ni en hospital ni en salas periféricas.

“Hay un profesional que atiende los turnos dados en el hospital en su consultorio privado cuando lo que corresponde es que atienda en el hospital. O sea se le paga para atender el público y el hombre ni siquiera se digna a concurrir al hospital”, dijo una fuente, que agregó: “Da mucha bronca, tenemos un hospital de lujo y vacío, son muy pocos los que damos la cara y le ponemos el hombro. Nunca hubo tanto descontrol”

Otro tema recurrente es el cobro exagerado de guardias cuyos valores oscilan entre los 130 mil 400 mil pesos depende si son días hábiles o feriados.

Este informe del cual hemos extraído sólo el 10% estaría en conocimiento del Ministro de Salud de Río Negro y se aguardarían medidas.