Uso de las redes en la infancia y la adolescencia: «Los chicos carecen de la percepción del peligro»

«Hoy los niños se emancipan digitalmente a los nueve años, cuando incluso todavía no saben cruzar la calle», dijo el titular de Grooming Argentina.

Desde la organización Grooming Argentina, su coordinador Hernán Navarro, abogado y fundador de esa institución, habló sobre los riegos de las redes y los peligros a los que se exponen los menores al navegar sin tomar precauciones.

Tomando como punto de partida el caso de una menor de 12 años que murió en Santa Fe tras hacer, se estima, un desfío de TikTok, Navarro: «No saben de qué protegerse porque no ven amenazas latentes».

«En todo lo que observamos en causas judiciales, encontramos un denominador común, que es la falta de comunicación y educación. A cinco de cada diez chicos los agregan a grupos sin su consentimiento donde suele circular pornografía de adultos y la mal llamada pornografía infantil. Carecen de la percepción del peligro, no saben de qué protegerse porque no ven amenazas latentes», agregó Navarro.

«Hay un mundo adulto con una visión sesgada, que entiende que, por estar en la misma habitación y no en una frontera, no hay peligro. Cuando no acompañamos al escenario de concientización de la sociedad, hablamos de una tormenta perfecta«.

Sobre el deceso de la menor en Santa Fé, Navarro dijo que «esta situación nos viene a dar un cachetazo de realidad y nos debe interpelar para resignificar el momento que estamos viviendo en la pospandemia, donde parece que no hemos aprendido mucho de lo que nos arrojó la pandemia en clave digital».

«Hoy, la hiperconectividad de los niños tiene que ver con generar y entender que los chicos son personas hipervulnerables, es el mismo clima de la pandemia», sostuvo.

