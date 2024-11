«Vamos por todo» » Catriel25Noticias.com

La Intendente confirmó a radio “Alas” que la próxima semana se reunirá con el Gobernador Weretilneck para hablar sobre el proyecto que ingresaría antes de fin de año a la legislatura provincial donde se tratará la redistribución de las regalías petroleras y se intentará sumar a otros municipios.

“Vamos a ir con una propuesta integral ya que he avanzado en conversaciones con empresarios (CASEPE), Cámara de Comercio, gremios e instituciones para que esto sea un reclamo de todos los Catrielenses”, dijo

“Tenemos claro que si se trata el proyecto tal como se viene diciendo se van a afectar los intereses de Catriel. Pero vamos a reclamar con fundamentos. Nosotros vamos a solicitar varios puntos”.

“En primer lugar, queremos saber exactamente los valores de producción de los yacimientos del ejido de Catriel ya que al día de hoy sólo nos guiamos por planillas de la Secretaría de Energía. Por ello es que solicitaremos una auditoría”.

“Vamos a reclamar lo que corresponde por el yacimiento “Los caldenes” ya que consideramos que está dentro de nuestro ejido, desde el municipio asistimos a los pobladores y puesteros de esa zona con servicios, además todos los ellos tienen domicilio en Catriel”. Seguramente habrá algún conflicto con los municipios vecinos pero nosotros defendemos lo que nos corresponde, daremos el debate”, aclaró

“Por otro lado ya lo he expresado, voy a exigir una reparación histórica por los pasivos ambientales. Catriel no está en igualdad de condiciones que los otros municipios. Somos la capital del petróleo. Hemos aportado por más de 65 años a la provincia, a todas las localidades y sólo nos dejaron tierras contaminadas. Catriel merece un reconocimiento y lo vamos a pelear”, dijo

“Hasta el día de hoy no se cumple el promocionado 80/20. Hoy tenemos desocupados que reclaman una oportunidad y vemos que llegan trafics no sólo del Alto Valle sino también del norte del país. Nosotros como municipio somos los que contenemos a la gente y eso deben entender las autoridades provinciales. Catriel no debe tener desocupados. Que se quede tranquila nuestra gente, nosotros vamos a defender lo que nos corresponde. Vamos por todo””, dijo Salzotto